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孕妇帮衬澳牛激赞伙记3大贴心举动 「香港其实仲系好有人情味」 网友感动：铁汉柔情！

饮食
更新时间：16:52 2026-06-01 HKT
发布时间：16:52 2026-06-01 HKT

香港茶餐厅向来以快捷、平价闻名，其中「澳洲牛奶公司」（俗称「澳牛」）的「光速餐」，更吸引不少本地人及外地游客访港必食的茶记之一。不过澳牛除了「光速餐」闻名之外，其服务态度常被讨论，最近1位孕妇光顾澳牛时，大赞伙记忙碌同时的3大贴心举动，对此大为感动：「香港其实仲系好有人情味！」

孕妇帮衬澳牛激赞伙记3大贴心举动 「香港其实仲系好有人情味」

澳牛主打多士、炒滑蛋、通粉向来有「光速餐」之称，全因据说由食客入座起计，上菜至「埋单」最快10分钟就可以完成，加上其「特别」服务态度，多年来吸引大批市民及旅客帮衬。近日，一位孕妇于孕期心心念念澳牛食品，终于难得有机会随即光顾享受美食，她形容当时楼面颇为繁忙，侍应本来看到她只有一位入座打算安排「搭枱」，楼主亦不介意并朝安排的座位的入座。

当侍应发现楼主原是孕妇及手持多袋物品后，「就即刻望下舖头其他位，叫我坐角落头嘅单边卡位，仲叫我慢慢行唔使急」，楼主下单更被侍应贴心建议享用热蛋白炖奶较佳。楼主表示即使工作繁忙与维持高效率的服务同时，侍应小小举动令感到窝心，「完全feel到佢哋细心嘅位」。楼主表示怀孕期间身体有各种不适，导致影响心情，但正当这些小举动令她感到贴心，「除咗屋企人，其他人系冇责任/义务去照顾或者让我，所以每次有好心人帮忙同关心都会好感恩」。

网友感动：铁汉柔情！

对于楼主于澳牛遇到的好人好事，不少网民大为感动，更表示澳牛伙记大多是铁汉柔情，曾目击有长者及外佣进内光顾时，「2位伙记系咁讲唔该同唔好意思地问我调位得唔得」、「澳牛班大佬们对老人家、大肚婆特别细心」、「急同快，唔代表冇礼貌冇爱心，香港人好多外冷内热」。有曾经怀孕的网友亦有分享怀孕时遇到侍应特别安排，「想当年我一个去食，唔洗排队，比个卡位我坐」、「我怀孕时都食过，仲唔使我排队，超好」。即使不是长者或孕妇，澳牛侍应见到有需要人士亦会帮忙，「去过几次斋食甜品都无遇过不礼貌对待，仲会拎多张凳俾我放袋」。

文：RY
资料及图片来源：Threads

延伸阅读：帮澳牛「洗白」？食客激赞伙记3大暖心举动「竟然畀张凳仔摆嘢」！ 网民称态度差皆因1事…

 

 

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