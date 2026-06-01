新蒲岗惊现「良心价」社企小店！鸡翼/糖水/小食$8起 双餸饭低至$28

近年本港物价持续上涨，基层市民与长者的膳食开支负担沉重，市场上对平价且健康餐膳的需求日益迫切。有网民近日发现，于新蒲岗康强街地下有一间提供平民膳食的「良心价」小店，大赞食物分量十足、价格实惠，直言值得专程前往支持，瞬即引起热烈讨论！

新蒲岗苏妈社区厨房 社企小店卖平价两餸饭/小食

有网民在Facebook群组「黄大仙区友」发文，介绍其在新蒲岗康强街地下发现的一间平民食肆。该店名为「苏妈社区厨房」（SoMa Kitchen），该店主打「少油・少糖・少盐无味精」的健康膳食。从店外海报可见，小店提供「社区券膳食服务」，专为60岁或以上长者提供由营养师设计的健康餐膳（包括正常餐、特别餐、糖尿病餐、低钾餐等），是一间提供社区服务的社企。

该店面向大众的菜单亦极其亲民，「单餸饭餐」仅需$25、「双餸饭」亦只需$28，可配搭「卤水鸡髀」、「虾仁炒蛋」、「咖哩豚肉」及「马蹄蒸肉饼」等家常菜式；「是日西式」的「白汁海鲜长通粉」售$30；「汤水精选」如「凉瓜排骨汤」仅售$20。此外，店内还提供多元化的「小食精选」，例如「炸物拼盘」售$38、「芝士肠」售$10有6条、「炸烧卖」售$10有8粒，「手拍青瓜／凉拌云耳」等低至$8份，更有各式售价在$20一份、$30两份的「甜品精选」（如「木瓜雪耳糖水」、「香芒椰汁西米露」、「椰汁桃胶糕」等），极具吸引力。

网民大赞小店有良心 「咁嘅价钱对得住人啦」

发帖的网民表示，他是留意到网上有其他人介绍，于是决定亲自前往该店一探究竟。根据事主的描述，他当天在店内购买了两款高性价比的食物，其中一盒为「杂果沙律」，事主惊喜形容「真系好大盒，$20」；另一盒则是「土匪鸡翼」，内含5只鸡翼，售价仅「$15」，惟事主亦提醒街坊「不过要自己翻热。」总结事主对这间小店的评价，他认为价格极具诚意且食物分量充足，呼吁大众共同支持这家良心食堂。

该贴文发布后，随即引发大量网民关注与热切回响。不少街坊对小店的亲民定价大表支持，纷纷留言大赞「咁嘅价钱对得住人啦」、「呢个价钱，无投诉啦！」，更有网民感叹「我相信有好多人都需要呢类食肆解困！」。有心细的网民在留言中为店铺精细计算成本，指出「其实真系有数计，一间小店拎货个量唔多，所以个价唔会平得去边。就计佢鸡翼，成本连人工加个盒分分钟要两蚊只，佢15蚊有五只真系赚唔到你钱，人地可能真系要薄利多销先生存到交到租」，反映出经营小店之不易与难能可贵。

此外，曾光顾的网民亦就食物口味及性质展开热烈辩论。有部分网民指出因该店主打健康与少盐，部分菜式口味偏淡，但仍不失为高质量选择，如「要睇下食咩，因为佢标榜低盐低油低糖嘅健康餐，所以呢，有啲嘢系淡口啲，佢分好多个厨师架，啲土匪鸡翼认真不错，不过，我最喜欢系佢嘅水果干茶，100分」、「味道一般可能因为淡口，我反而钟意淡口啲，唔够味就自己加！」，亦有市民分享「今日试左土匪鸡翼，啲鸡翼唔系细只，抵食！」以及「我同同事都有帮衬，价钱抵、食物唔差」。