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5款简易凉拌食谱 开胃前菜 花雕醉蛋/酸辣莲藕/柚香洋葱/蜜渍番茄/麻辣青瓜｜识煮食谱

饮食
更新时间：11:00 2026-05-30 HKT
发布时间：11:00 2026-05-30 HKT

天气炎热，凉拌前菜可以打开胃口。今日教大家自制5款凉拌菜，包括柚香双色洋葱、凉拌酸辣莲藕、蜜渍番茄、麻辣拍青瓜、花雕醉蛋，各只有一款主材料，做法简单，味道清爽开胃，入厨新手都轻易做到。
 

1. 花雕醉蛋｜酒香四溢 

花雕醉蛋

  • 材料：鸡蛋4只
  • 腌料：花雕酒2/3杯、鸡汤1.5杯、八角2粒、盐1汤匙

做法：

  1. 煲滚水，加入鸡蛋煮6分钟，取出用冰水浸10分钟，剥壳。
  2. 煮热鸡汤，加入八角，待凉。
  3. 在鸡汤加入花雕酒拌匀，以盐调味。
  4. 将花雕汤倒入盒内，加入鸡蛋，放入雪柜浸1至2日。

小贴士：鸭蛋比鸡蛋更富蛋香，不怕蛋味被酒味掩盖。
 

2. 凉拌酸辣莲藕｜口感爽脆 味道酸香醒胃

凉拌酸辣莲藕

  • 材料：莲藕1/2个
  • 腌料：辣椒2条、味醂3汤匙、白醋4汤匙、盐1/2茶匙、姜丝少许、糖1汤匙、水适量

做法：

  1. 1公升水与1汤匙白醋拌匀。莲藕去皮及切薄片，以白醋水浸几分钟，捞起。
  2. 煲滚1公升水，加1汤匙白醋，加入莲藕片煮约3分钟，捞起及沥干。
  3. 将2汤匙白醋、味醂、辣椒、3汤匙水、姜丝、盐及糖拌匀，加入莲藕片，冷藏至入味。

小贴士：莲藕浸白醋水可防止变色。

3. 柚香双色洋葱｜富清新果香 芝麻添香气

柚香双色洋葱

  • 材料：紫洋葱1个、黄洋葱1个
  • 腌料：盐1/2茶匙、白醋3汤匙、砂糖1汤匙、柚子酱1汤匙、白芝麻1汤匙

做法：

  1. 两个洋葱去皮及切片，加盐拌匀腌10分钟，沥干。白镬炒香白芝麻。
  2. 拌匀醋、糖、柚子酱，加入洋葱拌匀，冷藏至入味，吃前撒上白芝麻。

小贴士：切洋葱前先浸水，可减少刺眼。
 

4. 蜜渍番茄｜多种酸香层次 大人小孩都爱吃

蜜渍番茄

  • 材料：车厘茄1磅
  • 腌料：蜂蜜1汤匙、柠檬皮蓉1个、话梅4粒、冰水适量、冰糖3汤匙、水、柠檬汁适量

做法：

在车厘茄底部切十字，汆水后浸冰水，去皮。
煮滚水，加冰糖煮融，熄火加话梅，糖水放凉，拌入柠檬汁、蜂蜜及柠檬皮蓉，加入车厘茄冷藏一天。

小贴士：可加一点柠檬皮蓉在车厘茄表面，增添香气。

5. 麻辣拍青瓜｜传统惹味前菜 

麻辣拍青瓜

  • 材料：青瓜1条、盐1/2汤匙
  • 调味料：蒜头3粒、糖1汤匙、镇江醋1汤匙、麻油1茶匙、辣豆瓣酱1汤匙

做法：

  1. 洗净青瓜及切成小块，用刀拍松，加盐腌10分钟。
  2. 剁碎蒜头，加入调味料拌匀，加入青瓜拌匀，放入雪柜，腌约3小时。

小贴士：不爱吃生蒜，可将蒜头切片，吃前取出蒜片。
 

文：EH  图：星岛日报

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