5款简易凉拌食谱 开胃前菜 花雕醉蛋/酸辣莲藕/柚香洋葱/蜜渍番茄/麻辣青瓜｜识煮食谱

天气炎热，凉拌前菜可以打开胃口。今日教大家自制5款凉拌菜，包括柚香双色洋葱、凉拌酸辣莲藕、蜜渍番茄、麻辣拍青瓜、花雕醉蛋，各只有一款主材料，做法简单，味道清爽开胃，入厨新手都轻易做到。



1. 花雕醉蛋｜酒香四溢

花雕醉蛋

材料：鸡蛋4只

腌料：花雕酒2/3杯、鸡汤1.5杯、八角2粒、盐1汤匙

做法：

煲滚水，加入鸡蛋煮6分钟，取出用冰水浸10分钟，剥壳。 煮热鸡汤，加入八角，待凉。 在鸡汤加入花雕酒拌匀，以盐调味。 将花雕汤倒入盒内，加入鸡蛋，放入雪柜浸1至2日。

小贴士：鸭蛋比鸡蛋更富蛋香，不怕蛋味被酒味掩盖。



2. 凉拌酸辣莲藕｜口感爽脆 味道酸香醒胃

凉拌酸辣莲藕

材料：莲藕1/2个

腌料：辣椒2条、味醂3汤匙、白醋4汤匙、盐1/2茶匙、姜丝少许、糖1汤匙、水适量

做法：

1公升水与1汤匙白醋拌匀。莲藕去皮及切薄片，以白醋水浸几分钟，捞起。 煲滚1公升水，加1汤匙白醋，加入莲藕片煮约3分钟，捞起及沥干。 将2汤匙白醋、味醂、辣椒、3汤匙水、姜丝、盐及糖拌匀，加入莲藕片，冷藏至入味。

小贴士：莲藕浸白醋水可防止变色。

3. 柚香双色洋葱｜富清新果香 芝麻添香气

柚香双色洋葱

材料：紫洋葱1个、黄洋葱1个

腌料：盐1/2茶匙、白醋3汤匙、砂糖1汤匙、柚子酱1汤匙、白芝麻1汤匙

做法：

两个洋葱去皮及切片，加盐拌匀腌10分钟，沥干。白镬炒香白芝麻。 拌匀醋、糖、柚子酱，加入洋葱拌匀，冷藏至入味，吃前撒上白芝麻。

小贴士：切洋葱前先浸水，可减少刺眼。



4. 蜜渍番茄｜多种酸香层次 大人小孩都爱吃

蜜渍番茄

材料：车厘茄1磅

腌料：蜂蜜1汤匙、柠檬皮蓉1个、话梅4粒、冰水适量、冰糖3汤匙、水、柠檬汁适量

做法：

在车厘茄底部切十字，汆水后浸冰水，去皮。

煮滚水，加冰糖煮融，熄火加话梅，糖水放凉，拌入柠檬汁、蜂蜜及柠檬皮蓉，加入车厘茄冷藏一天。

小贴士：可加一点柠檬皮蓉在车厘茄表面，增添香气。

5. 麻辣拍青瓜｜传统惹味前菜

麻辣拍青瓜

材料：青瓜1条、盐1/2汤匙

调味料：蒜头3粒、糖1汤匙、镇江醋1汤匙、麻油1茶匙、辣豆瓣酱1汤匙

做法：

洗净青瓜及切成小块，用刀拍松，加盐腌10分钟。 剁碎蒜头，加入调味料拌匀，加入青瓜拌匀，放入雪柜，腌约3小时。

小贴士：不爱吃生蒜，可将蒜头切片，吃前取出蒜片。



文：EH 图：星岛日报