5款简易凉拌食谱 开胃前菜 花雕醉蛋/酸辣莲藕/柚香洋葱/蜜渍番茄/麻辣青瓜｜识煮食谱
更新时间：11:00 2026-05-30 HKT
发布时间：11:00 2026-05-30 HKT
发布时间：11:00 2026-05-30 HKT
天气炎热，凉拌前菜可以打开胃口。今日教大家自制5款凉拌菜，包括柚香双色洋葱、凉拌酸辣莲藕、蜜渍番茄、麻辣拍青瓜、花雕醉蛋，各只有一款主材料，做法简单，味道清爽开胃，入厨新手都轻易做到。
1. 花雕醉蛋｜酒香四溢
花雕醉蛋
- 材料：鸡蛋4只
- 腌料：花雕酒2/3杯、鸡汤1.5杯、八角2粒、盐1汤匙
做法：
- 煲滚水，加入鸡蛋煮6分钟，取出用冰水浸10分钟，剥壳。
- 煮热鸡汤，加入八角，待凉。
- 在鸡汤加入花雕酒拌匀，以盐调味。
- 将花雕汤倒入盒内，加入鸡蛋，放入雪柜浸1至2日。
小贴士：鸭蛋比鸡蛋更富蛋香，不怕蛋味被酒味掩盖。
2. 凉拌酸辣莲藕｜口感爽脆 味道酸香醒胃
凉拌酸辣莲藕
- 材料：莲藕1/2个
- 腌料：辣椒2条、味醂3汤匙、白醋4汤匙、盐1/2茶匙、姜丝少许、糖1汤匙、水适量
做法：
- 1公升水与1汤匙白醋拌匀。莲藕去皮及切薄片，以白醋水浸几分钟，捞起。
- 煲滚1公升水，加1汤匙白醋，加入莲藕片煮约3分钟，捞起及沥干。
- 将2汤匙白醋、味醂、辣椒、3汤匙水、姜丝、盐及糖拌匀，加入莲藕片，冷藏至入味。
小贴士：莲藕浸白醋水可防止变色。
3. 柚香双色洋葱｜富清新果香 芝麻添香气
柚香双色洋葱
- 材料：紫洋葱1个、黄洋葱1个
- 腌料：盐1/2茶匙、白醋3汤匙、砂糖1汤匙、柚子酱1汤匙、白芝麻1汤匙
做法：
- 两个洋葱去皮及切片，加盐拌匀腌10分钟，沥干。白镬炒香白芝麻。
- 拌匀醋、糖、柚子酱，加入洋葱拌匀，冷藏至入味，吃前撒上白芝麻。
小贴士：切洋葱前先浸水，可减少刺眼。
4. 蜜渍番茄｜多种酸香层次 大人小孩都爱吃
蜜渍番茄
- 材料：车厘茄1磅
- 腌料：蜂蜜1汤匙、柠檬皮蓉1个、话梅4粒、冰水适量、冰糖3汤匙、水、柠檬汁适量
做法：
在车厘茄底部切十字，汆水后浸冰水，去皮。
煮滚水，加冰糖煮融，熄火加话梅，糖水放凉，拌入柠檬汁、蜂蜜及柠檬皮蓉，加入车厘茄冷藏一天。
小贴士：可加一点柠檬皮蓉在车厘茄表面，增添香气。
5. 麻辣拍青瓜｜传统惹味前菜
麻辣拍青瓜
- 材料：青瓜1条、盐1/2汤匙
- 调味料：蒜头3粒、糖1汤匙、镇江醋1汤匙、麻油1茶匙、辣豆瓣酱1汤匙
做法：
- 洗净青瓜及切成小块，用刀拍松，加盐腌10分钟。
- 剁碎蒜头，加入调味料拌匀，加入青瓜拌匀，放入雪柜，腌约3小时。
小贴士：不爱吃生蒜，可将蒜头切片，吃前取出蒜片。
文：EH 图：星岛日报
延伸阅读：
夏天汤水食谱｜5款时令瓜汤 助消暑清热袪湿 冬瓜/水瓜/节瓜/丝瓜/苦瓜｜识煮食谱
蒸肉饼食谱｜5款简易蒸肉饼 咸蛋/虾干/银鱼仔/土鱿/牛乳｜识煮食谱
鸡翼食谱｜5款鸡翼简易食谱 材料简单惹味 梅香醉鸡翼/甜辣蜜糖鸡翼/香茅鸡翼/奇味鸡翼/麻辣鸡翼｜识煮食谱
最Hit
田径｜16岁张可依期望有一天跟吴艳妮并肩作战
13小时前
车长行驶时双手离軚网片疯传 九巴调查后决定解雇
14小时前