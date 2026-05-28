Chef Zone尖沙咀韩式自助餐买一送一！人均$94起叹100款菜：酱油蟹+腌海鲜+烤肉

位于尖沙咀心脏地带，全港首间韩式自助餐「Chef Zone」，自开业以来己受不少网民、foodie热捧，以酱油蟹、人参鸡、鲍鱼粥等多款正宗韩式风味深受食客欢迎。最近餐厅推出快闪买一送一优惠，人均只需$94起，即可品尝韩式烤肉、炸鸡，甚至人气酱油蟹等超过100款地道美食，绝对是韩国菜爱好者不可错过的揾食好去处！

尖沙咀万呎韩国自助餐买一送一! 网红Chef Zone激减至$94/位

「ChefZone」占地逾10,000平方呎，场内设有250个宽敞雅座，是全港首个具备如此庞大规模的韩国餐饮地标。餐厅由经验丰富的韩国籍厨师团队亲自坐镇，致力将最地道的韩国饮食灵魂带到香港，并巧妙地与现代西式美学完美结合，为顾客提供视觉与味觉的双重享受。宽敞舒适的环境非常适合家人聚餐或朋友聚会。

必食回本地酱油蟹+烤牛肉+鲍鱼粥

全场精心划分出16个美食专区，呈献超过100款精选料理。肉食爱好者必定要锁定经典韩式烤肉区，当中包括肉汁丰富的烤牛肉、烤五花腩，以及特色部位如口感软腍的炖牛肋排、烤顶级无骨牛肋排及具药膳风味的牛肠。此外，人气大热的韩式甜辣与酱油炸鸡外皮酥脆，也是回本必食之选。

喜欢海鲜的食客，绝对不能错过餐厅提供的道地韩式腌渍海鲜。当中以酱油腌蟹最受瞩目，蟹肉鲜甜伴随浓郁酱香（只限指定时段供应），更有腌鲑鱼及腌鲍鱼等矜贵选择。除了主食，场内亦备有滋补人参鸡汤、使用优质食材的莞岛鲍鱼粥、多款韩式煎饼及街头风味点心，最后配上特制韩式冰淇淋或传统米酒，为大餐完美作结。

优惠价：$188/2位，平均每位$94（原价$188/位）

入座时间：12:00｜12:30｜13:00｜14:00

优惠价：$278/2位，平均每位$139（原价$278/位）

入座时间：12:00至14:00（每半小时一节）

优惠价：星期一至四 $308/2位（平均每位$154）；星期五至日 $328/2位（平均每位$164）

入座时间：18:00至20:00（每半小时一节）

优惠价：$248/2位，平均每位$124（原价$248/位）

入座时间：14:00至17:00（每半小时一节）

【午市优惠｜买3送1】60分钟韩式自助餐(>>按此预订<<)

优惠价：$564/4位，平均每位$141（原价$188/位）

(注：现场另收10%服务费，按原价计算)

Chef Zone 韩式自助餐买一送一优惠：

优惠预订期： 2026年5月29日18:00 至 6月4日23:59

使用日期： 2026年6月1日 至 6月30日

餐厅地址： 尖沙咀加拿芬道20号加拿芬广场3楼

营业时间： 12:00-23:00

延伸阅读：全港首间韩国自助餐Chef Zone进驻尖沙咀！$298起任食150+韩式美食 酱油蟹虾/鲍鱼/生牛肉紫菜饭卷/人参鸡