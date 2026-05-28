泰式两餸饭「泰风情」进驻荃湾！首攻新界料7月前开幕 新分店选址呢区？店方：计划中

近年，主打经济实惠的「两餸饭」成为不少港人的三餐「医肚」之选。其中，凭泰式两餸饭打响名堂的「泰风情泰国菜馆」近日逆市扩张，宣布首间新界分店选址荃湾，预计7月前开幕，消息一出随即让不少食客表示期待，亦有人留言「许愿」希望餐厅落户新界其他地区，获店方回应：「计划中！」即睇详情。

「泰风情」泰式两餸饭攻入荃湾！逆市开第6分店 料7月前开幕

「泰风情泰国菜」近年以平价高质的泰式两餸饭在街坊食客之间打响名堂，更曾获「两餸饭关注组」推介，继去年先后于观塘及九龙湾设分店，惠及区内打工仔后，今年继续逆市扩张，更首度进军新界区，选址荃湾沙咀道开设第6间分店，其官方社交平台称预计新店将于7月前正式开幕：「荃湾店预计七月前开幕，附近既朋友仔记得黎支持下啦。」

网民「许愿」开呢区？官方回应：计划中！

消息一出，不少食客得知终于不用专程「出九龙」就可以买到泰式两餸饭，纷纷留言表示期待，「好期待！」、「终于唔驶出到九龙

」！与此同时，有网民坦言希望新店能保持质素，「期待，一早已想试，可惜见好多网友都话员工态度非常恶劣，同初初开张系唔错，后来越比越小餸，希望荃湾店无以上情况」、「豉油鸡脾，烧猪颈肉，肉碎炒蛋都好食……但咖哩的肉质做得差点好鞋和过老，汁是ok，希望日后会改善下，有机会会去试你沙咀道」。

此外，有网民留言「许愿」新分店选址：「沙田分店会预计几时开呢？因为𠮶一区无乜高质素嘅两餸饭店舖。」对此，店方积极回应并透露：「计划中」，让不少食客引颈以待。

来源：泰风情泰国菜馆@Facebook

文：LW