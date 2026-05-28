大角咀$60乳猪饭卖相引热议！一盒11件好足料？网民反应两极：抵到烂VS啖啖都系油

平价烧味饭盒是许多市民的日常选择，但其质素经常成为讨论焦点。近日，有网民于大角咀一间酒楼购买售价为$60的乳猪饭，其份量及卖相随即引起网民热议，部分网民发现饭盒内竟有足足11件乳猪，以这个价钱而言相当足料，直呼「抵到烂」，不过亦有人坦言乳猪颇为油腻：「啖啖都系油。」

大角咀$60乳猪饭卖相引热议！一盒11件好足料？

有网民在社交平台分享，日前在大角咀一间酒楼购买外卖乳猪饭，一盒只售$60，从帖文分享的相片可见，该盒乳猪饭内足足有11件乳猪，单看分量确实相当丰富。然而，乳猪卖相却成为焦点，从外观上看，部分乳猪的脂肪比例较高，且表皮显得较为油亮。

网民反应两极：抵到烂VS啖啖都系油

乳猪饭的卖相引起网民热议，部分网民认为以此价格而言非常划算：「好抵deal」、「抵到烂，好唔好食另计。」不过亦有人指其卖相欠佳，直言：「一睇啲皮就知唔得」、「好X肥冇肉食」，更有网民笑称这是「增肥餐」，担心吃完会「啖啖都系油」，甚至调侃指「食完随时爆血管」。

来源：Facebook群组「香港茶餐厅及美食关注组」