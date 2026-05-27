艺人名气亦难撑！？麦秋成、汤怡沙田鸡蛋仔店开业一年即告结业 发文叹：我哋终于分手啦

近年本港食肆结业潮持续，不少实体店舖面临经营挑战。位于沙田新城市广场一田百货内的鸡蛋仔店「KAKAchevée」，于周一（25日）正式结业，该店由艺人麦秋成及汤怡主理，开业仅仅一年，麦秋成在社交平台发文回顾创业经历，坦言对结束营业感到「唔舍得」。

艺人麦秋成主理 沙田鸡蛋仔店「KAKAchevée」开业一年即告结业

艺人汤怡及麦秋成于一年前在沙田新城市广场3期1楼「一田食堂」内，开设主打特色鸡蛋仔及格仔饼的小店「KAKAchevée」。近日，麦秋成在社交平台上发文，以「我哋终于分手啦」为题，向大众交代小店结束营业的消息，并分享了这一年来的创业点滴与感受。

「KAKAchevée」由汤怡在2020年建立的精致烘焙品牌，其位于金钟的实体店主要提供西式甜点。至于设于沙田的分店则专注于提供多款破格口味的鸡蛋仔，当中包括「爆葱爆蛋鸡蛋仔」、「芫荽爆蛋鸡蛋仔」以及「猪柳夹蛋芝士鸡蛋仔」等。

首创港式风味 猪柳蛋/爆葱/苹果肉桂鸡蛋仔

麦秋成在帖文中回顾了这段由零开始的创业路。他透露当初为了开店，专程走到元朗学习制作鸡蛋仔与格仔饼，并致力研究多款创新口味，他特别提到「芫荽爆蛋鸡蛋仔」及「苹果肉桂鸡蛋仔」是他的首选。

首次进军饮食界，麦秋成亲力亲为参与品牌设计、产品包装以至手写餐牌，并坦言过程中「碰到唔少钉」，他亦对客人的支持感到非常满足，并形容「先唔好讲赚钱定蚀钱，见到客人回头返嚟话俾你听好食，乜都抵啦」。至于未来会否另觅地点重开，麦秋成则直言目前「未答到你」。

网民感惋惜：真系超级用心做

结业消息传出后，不少曾光顾的网民都感到惋惜，纷纷留言大赞其出品用心、蛋浆调配得宜，配料有心思。有食客特别赞赏「KAKAchevée」口味创新，表示即使外卖回家隔夜翻热依然「超级好食」；亦有熟客表示一家人经常光顾，并鼓励麦秋成「像你跳舞一样，加油向前」。不过，同时亦有部份网民坦言小店「无咩宣传」，直至结业才得悉该处有鸡蛋仔售卖，对未能及时光顾感到遗憾。

资料来源：mcshing、kakachevee_cake_dessert