尖沙咀婚宴酒楼生意难做？港人目击红白事一齐搞 网民：一板之隔道尽半生！

香港餐饮业面对市道低迷，不少食肆为求生存难免需要改变营运方式。近日，有网民在尖沙咀商场一间主力办婚宴的酒楼内，发现其竟然同时举办「红白事」，形容左边是婚宴，右边则为肃穆的「缨红宴」，更引述员工表示「生意差咩都要做」，随即在网上引发热烈讨论，有网民坦言「各有各摆」问题不大，也有人感叹「一板之隔道尽半生」。

尖沙咀婚宴酒楼生意难做？港人目击「左边摆酒、右边摆缨红宴」

有网民在社交平台发文分享，称早前在尖沙咀商场一间酒楼用餐时，惊讶发现酒楼正同时举行「红白二事」，形容左侧正举办中式婚礼，右侧则在办理丧礼后的「缨红宴」。事主感叹，这间酒楼向来主力举办婚宴，如今却需要一并接办红白两事，又引述楼面职员的说法，称时下饮食业生意惨淡，「生意差咩都要做」，更有部分员工被要求放无薪假。

网民反应两极 感叹：一板之隔道尽半生！

帖文公开后，网民对此现象的接受程度呈现两极。有网民认为，酒楼划分区域「各有各摆」并无不可，「各有各摆，有甚什么问题呢？」、「又唔系一齐摆，一定隔开㗎喇」。亦有人指出，如果是在屋邨酒楼，这种情况极为普遍，惟事发于尖沙咀的婚宴酒楼，则取决于当事人，「睇你接唔接受啰，其实香港酒楼有几大。话就一左一右各有各摆，你结婚见到唔介意就得」。与此同时，有网民形容场面「电影感十足」，仿佛在同一个地方、同一时间点上演人生两件大事，感叹「一板之隔道尽半生！」

来源：香港酒楼关注组@Facebook

文：LW