铜锣湾柏宁酒店PLAYT自助餐67折优惠！$303起叹生蚝/龙虾/蟹脚/鲍鱼/西冷 父亲节适用

香港柏宁酒店PLAYT自助餐一直以丰富的海鲜及高质素的环球美食深受食客欢迎，是庆祝节日及家庭聚会的绝佳选择。今个父亲节PLAYT更推出至抵餐饮优惠，自助餐极笋价低至67折，更可享买二送一！最平只需HK$303即可任食生蚝、龙虾等顶级海鲜，绝对是慰劳爸爸的最佳礼物！

柏宁酒店PLAYT自助餐优惠 以酒入馔兼叹生蚝/龙虾/刺身

为了让各位爸爸度过一个难忘的父亲节，香港柏宁酒店PLAYT特别在6月推出期间限定的「环球佳肴·父醉飨宴」自助餐。主厨陈健聪师傅发挥创意，精选多款优质美酒入馔，配合上乘食材，炮制出一系列令人垂涎的特色菜式。食客可以品尝到散发独特酒香的日式烟熏清酒鲍鱼、肉质鲜嫩的西式兰姆酒焦糖蜜汁烤猪肋排，以及惹味的台式酒香三杯九层塔炒蚬。

甜品方面，糕饼总厨亦巧思十足，带来五粮液朱古力蛋糕及卡鲁哇酒白咖啡慕丝等充满惊喜的精致甜点，保证让爱好杯中物的爸爸大快朵颐。此外，自助晚餐时段更无限量供应新鲜生蚝、龙虾、刺身及花菇鸭掌扣原只鲍鱼等奢华海鲜，让一家人尽情享受丰盛的星级盛宴。

周末早午餐无限畅饮 叹顶级西班牙火腿

除了午餐及晚餐，PLAYT的周末自助早午餐同样精彩。除了必备的生蚝、冻龙虾和鳕脚蟹外，更新增了矜贵的西班牙风干24个月白毛火腿配蜜瓜，咸香与清甜完美交织，令人回味无穷。热食区亦提供慢烤西冷扒、烧羊脾及即蒸中式点心等多样选择。最吸引的是，早午餐更包无限畅饮有气葡萄酒及各款果汁，配搭自家制Gelato，为周末带来最极致的味蕾享受。

现于指定预订香港柏宁酒店PLAYT自助餐，即可享独家优惠。使用Mastercard付款并输入指定优惠码，更可享额外折扣！