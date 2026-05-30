69岁婆婆化身中环西餐新星！笑住开工网上爆红 靠1秘诀成Dieci「顶梁柱」意籍主厨大赞：佢令间餐厅有家的感觉
发布时间：10:30 2026-05-30 HKT
65岁，对许多港人而言是退役的界线。但在中环一间人气意大利餐厅「Dieci」的开放式厨房里，现年69岁的 Chef May 却手起刀落，笑著迎战每一个繁忙的夜晚。凭借一份不言休的魄力与亲切笑容，她不仅在网络上意外爆红，更成为意籍主厨眼中无可替代的「顶梁柱」，为这间西餐厅注入了「家」的温暖。
意大利餐厅中岛厨房里的银发灵魂 获封「中环餐饮界之宝」
位于中环歌赋街的「Dieci」由意籍主厨 Paolo Olivieri 掌舵，主打满载传统风味及故事的家庭意菜。为了重塑意式周日聚餐的温馨感觉，餐厅特设中岛式开放厨房，而 May 姐正是这舞台上的灵魂人物。专责前菜与甜品的她，每晚在座无虚席的战阵中，始终挂著从容的笑容。
早前有食客拍下她乐在其中的工作身影，片段随即在网上疯传。网民纷纷大赞她「刀功、摆盘无可挑剔」，更留言指「从她的笑容感受到食物充满爱」，更封 May 姐为「中环餐饮界之宝」。自此，有客人进店第一句，便是寻找这位「生招牌」的身影。
街头偶遇主动出击 「畀我做嘢，洗碗我都制！」
掌声背后，是 May 姐对工作的纯粹热爱与积极争取。曾穿梭于中式酒楼与食物工场的她，坦言「是工拣我，不是我拣工」。因向往西厨较友善平等的文化，她转战西餐，在山顶一间意式餐厅结识了 Paolo。当时虽鲜有交集，但 May 姐踏实勤恳的态度，早令 Paolo 留下深刻印象，更曾当众赞誉她为「餐厅的顶梁柱（The pillar of the restaurant）」。无奈疫情来袭，三年前餐厅结业，May姐亦被迫退下来。
面对经济寒冬与年岁渐长，May 姐只能辗转做散工，却从未放弃重返厨房的念头。直至 Dieci 筹备开业之际，两人在街头偶遇，May 姐立刻紧抓机遇毛遂自荐：「我同佢讲，可唔可以畀我喺度做嘢，洗碗我都制！」她直言自己能屈能伸，哪怕扫地抹尘亦在所不辞：「最紧要有工作，冇嘢做闷得太紧要，个人会颓废。」正是这份主动与坦诚，为她赢得了人生下半场的高光时刻。
完美演绎「意大利祖母」 化身餐厅最强公关
这次重逢，对 Paolo 而言同样是命运的安排。他一直渴望为 Dieci 注入意式传统中「慈母（Motherly figure）」的角色——在意大利，许多家庭式餐馆正正由年长的祖母掌厨。Paolo 形容，May 姐就跟他自己的祖母一样「任劳任怨又牢靠（hardworking and strong）」，完美契合了这个灵魂角色。除了烹调美食，作为团队内唯一精通粤语的员工，May 姐更自然而然地化身公关，热情地为本地食客解说食材。
跨越年龄国籍的默契 永不言休的狮子山精神
岁月纵然留痕，却无阻团队间的互信与包容。May 姐偶尔会担心自己动作慢，但 Paolo 不但亲自为她微调菜单、简化复杂的甜品工序，更会细心聆听她的意见以作改良。在 Paolo 眼中，May 姐的担忧全因她「在乎（She cares）」，更坚信「她总有办法把事情做好（She always makes it happen）」。这种跨越国籍与年龄的团队默契，让 Dieci 开业短短数月便告爆满，预订热潮持续。
年近古稀，May 姐的眼里依然有光。她明言会继续自我增值，只要体力许可，便会坚持下去，直到「做唔到为止」。她的故事，不仅是一阕动人的职涯圆舞曲，更映照出香港银发族对生命活力的渴求。在 Dieci 的厨房里，May 姐烹调的不仅是正宗意菜，更是人与人之间最纯粹的温情与羁绊。
DIECI
地址：中环歌赋街 29-31 号地库
营业时间：星期二至六 12pm – 3pm、6pm – 11pm （星期一休息）
订座：9077 2629（whatsapp）
摄影：叶伟豪
部份图片由餐厅提供
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