69岁婆婆化身中环西餐新星！笑住开工网上爆红 靠1秘诀成Dieci「顶梁柱」意籍主厨大赞：佢令间餐厅有家的感觉

65岁，对许多港人而言是退役的界线。但在中环一间人气意大利餐厅「Dieci」的开放式厨房里，现年69岁的 Chef May 却手起刀落，笑著迎战每一个繁忙的夜晚。凭借一份不言休的魄力与亲切笑容，她不仅在网络上意外爆红，更成为意籍主厨眼中无可替代的「顶梁柱」，为这间西餐厅注入了「家」的温暖。

意大利餐厅中岛厨房里的银发灵魂 获封「中环餐饮界之宝」

谁说正宗西式餐饮厨房是外籍厨师的天下？69岁的本地银发族 Chef May，凭著招牌笑容与敬业乐业的精神，成功在这间中环餐厅稳占重要一席位。

位于中环歌赋街的「Dieci」由意籍主厨 Paolo Olivieri 掌舵，主打满载传统风味及故事的家庭意菜。为了重塑意式周日聚餐的温馨感觉，餐厅特设中岛式开放厨房，而 May 姐正是这舞台上的灵魂人物。专责前菜与甜品的她，每晚在座无虚席的战阵中，始终挂著从容的笑容。

早前有食客拍下她乐在其中的工作身影，片段随即在网上疯传。网民纷纷大赞她「刀功、摆盘无可挑剔」，更留言指「从她的笑容感受到食物充满爱」，更封 May 姐为「中环餐饮界之宝」。自此，有客人进店第一句，便是寻找这位「生招牌」的身影。

街头偶遇主动出击 「畀我做嘢，洗碗我都制！」

掌声背后，是 May 姐对工作的纯粹热爱与积极争取。曾穿梭于中式酒楼与食物工场的她，坦言「是工拣我，不是我拣工」。因向往西厨较友善平等的文化，她转战西餐，在山顶一间意式餐厅结识了 Paolo。当时虽鲜有交集，但 May 姐踏实勤恳的态度，早令 Paolo 留下深刻印象，更曾当众赞誉她为「餐厅的顶梁柱（The pillar of the restaurant）」。无奈疫情来袭，三年前餐厅结业，May姐亦被迫退下来。

面对经济寒冬与年岁渐长，May 姐只能辗转做散工，却从未放弃重返厨房的念头。直至 Dieci 筹备开业之际，两人在街头偶遇，May 姐立刻紧抓机遇毛遂自荐：「我同佢讲，可唔可以畀我喺度做嘢，洗碗我都制！」她直言自己能屈能伸，哪怕扫地抹尘亦在所不辞：「最紧要有工作，冇嘢做闷得太紧要，个人会颓废。」正是这份主动与坦诚，为她赢得了人生下半场的高光时刻。

完美演绎「意大利祖母」 化身餐厅最强公关

这次重逢，对 Paolo 而言同样是命运的安排。他一直渴望为 Dieci 注入意式传统中「慈母（Motherly figure）」的角色——在意大利，许多家庭式餐馆正正由年长的祖母掌厨。Paolo 形容，May 姐就跟他自己的祖母一样「任劳任怨又牢靠（hardworking and strong）」，完美契合了这个灵魂角色。除了烹调美食，作为团队内唯一精通粤语的员工，May 姐更自然而然地化身公关，热情地为本地食客解说食材。

跨越年龄国籍的默契 永不言休的狮子山精神

Dieci 的团队由非常多元的文化背景组成，从阿根廷、印尼、香港、意大利到韩国，却能建立起默契，共同努力。

岁月纵然留痕，却无阻团队间的互信与包容。May 姐偶尔会担心自己动作慢，但 Paolo 不但亲自为她微调菜单、简化复杂的甜品工序，更会细心聆听她的意见以作改良。在 Paolo 眼中，May 姐的担忧全因她「在乎（She cares）」，更坚信「她总有办法把事情做好（She always makes it happen）」。这种跨越国籍与年龄的团队默契，让 Dieci 开业短短数月便告爆满，预订热潮持续。

年近古稀，May 姐的眼里依然有光。她明言会继续自我增值，只要体力许可，便会坚持下去，直到「做唔到为止」。她的故事，不仅是一阕动人的职涯圆舞曲，更映照出香港银发族对生命活力的渴求。在 Dieci 的厨房里，May 姐烹调的不仅是正宗意菜，更是人与人之间最纯粹的温情与羁绊。

DIECI

地址：中环歌赋街 29-31 号地库

营业时间：星期二至六 12pm – 3pm、6pm – 11pm （星期一休息）

订座：9077 2629（whatsapp）





摄影：叶伟豪

部份图片由餐厅提供