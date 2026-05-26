连锁酒楼午市平过茶记？！$38起叹招牌小菜/烧味 龙虾仔伊面/乳鸽/脆皮乳猪

在百物腾贵的社会环境下，寻找高性价比的午餐成为大众的日常挑战。近日，海港饮食集团多间分店同步推出全新的「时令午市精选」优惠，多款经典粤式美食以极具吸引力的价钱发售，上汤虾球伊面、红烧乳鸽、脆皮乳猪件等低至$38，绝对是精打细算人士的午餐福音！

海港午市小菜/烧味$38起 龙虾仔伊面/乳鸽/脆皮乳猪

海港午市小菜/烧味$38起 龙虾仔伊面/乳鸽/脆皮乳猪

海港酒家的午市优惠带来多款招牌菜式，满足各位对美食有要求的饕客。其中，最受瞩目的必定是「上汤焗龙虾仔伊面」，现时只需$138即可享用一只鲜甜多汁的龙虾仔，配上吸满浓郁鲜甜上汤的伊面，每一口都充满层次感，让人回味无穷。此外，喜欢传统烧味的食客绝对不能错过仅售$88的「脆皮乳猪件」以及$78的「蜜炙叉烧皇（例牌）」。

酒楼$38专区 自选花菇伊面/乳鸽

此外，酒楼更特别设立了超高性价比的「$38专区」，食客以$38即可选择一碗足料的「上汤花菇伊面」或「上汤虾球伊面」，爽口鲜甜的虾球与厚肉多汁的花菇，配上滑溜伊面，简单却十分满足。皮脆肉嫩的「红烧乳鸽」亦破天荒只需$38一只，若食客与亲友同行，一次过购买两只更只需$60，平均每只仅$30，实在是物超所值。

海港集团「时令午市精选」优惠

供应时间：星期一至五午市时段（星期六、日及假日除外）

优惠项目及价钱： 上汤焗龙虾仔伊面（一只）：$138 脆皮乳猪件：$88 蜜炙叉烧皇（例牌）：$78 上汤花菇伊面（碗）：$38 上汤虾球伊面（碗）：$38 红烧乳鸽：激抵价 $38/只、$60/两只

订座热线： 3516 8200

适用分店地点： 海港酒家：淘大店、马鞍山中心店、大埔宝湖花园店、粉岭帝庭轩店、上水新丰店、观塘亚太中心店、将军澳新都城一期店、翔龙湾店、蓝田启田店、西环西宝城店、荃湾中染大厦店、天水围颂富店、屯门卓尔店。 海王渔港：马鞍山新港城店、粉岭绿悠轩店、将军澳新都城二期店。 海港烧鹅海鲜酒家： 美林店、葵芳店、屯门爱定店。 真味鲜厨：坑口店、金鸡店。



资料来源：海港饮食集团