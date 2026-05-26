大家乐烧味孖宝$99！五指毛桃鸡+半磅烧腩 再送白饭2碗 快闪4日特价供应

大家乐斩料优惠｜连锁快餐店大家乐一直以大众化价钱及地道港式美食深受港人喜爱。由即日起至5月29日，大家乐更推出限时四日的「超值外卖」斩料优惠，只需$99即可买走原只靓鸡及半磅烧腩，再送两碗白饭，绝对是晚餐加餸的超值首选。

大家乐快闪斩料优惠！五指毛桃鸡+半磅烧腩$99 再送白饭2碗

大家乐快闪斩料优惠！五指毛桃鸡+半磅烧腩$99 再送白饭2碗

大家乐是次推出的外卖优惠诚意十足，当中的主打菜式「五指毛桃鸡」精选足一斤重的优质靓鸡，以具有独特椰香的五指毛桃入馔，不仅能健脾益气，鸡肉更是鲜嫩多汁，香气四溢。原只五指毛桃鸡单点仅需$50，若想省却回家处理的烦恼，食客只需加$6便可享有专人包斩服务，非常贴心。

至于另一主角「五层脆腩」，表皮烤至金黄酥脆，肥瘦相间的肉质口感丰富，油香满溢。现时只需$99即可享用原只靓鸡配半磅烧腩的「孖宝优惠」，额外送白饭两碗。此外，大家乐亦提供较小份量的选择。食客可以$79购买配半只免斩「五指毛桃鸡」配半磅「五层脆腩」的套餐，适合小家庭享用。

$10起加配糖水/卤水小食

为丰富食客的味蕾体验，大家乐更设有多款激抵加配优惠。只需额外加$12，即可加配惹味的卤水鸡中翼两只或拼红肠；若想增添甜蜜滋味，只需加$10即可享用白饭拼中式糖水或两件葡挞。

大家乐斩料优惠

优惠推广期限： 5月26日至5月29日

优惠供应时间： 每日下午3时后供应

优惠详情： $99 孖宝优惠：原只靓鸡配烧腩半磅，免费送白饭2碗 $79 超值套餐：半只免斩五指毛桃鸡配烧腩半磅 $50 单点优惠：原只健脾益气五指毛桃鸡，保证足一斤重 精选加配：+$12（卤水鸡中翼2只 或 拼红肠）；+$10

精选加配：+$12（卤水鸡中翼2只 或 拼红肠）；+$10（白饭拼糖水 或 葡挞2件）

资料来源：香港烧味关注组