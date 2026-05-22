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旺角雅兰中心意粉屋结业！3个月连执两间 全线撤出九龙 网民叹时代变：80-90年代系好食嘅

饮食
更新时间：16:10 2026-05-22 HKT
发布时间：16:10 2026-05-22 HKT

近年香港餐饮业面临转型及淘汰潮，本地老牌连锁餐厅的经营备受考验。大家乐集团旗下的本地原创品牌「意粉屋」，其位于旺角雅兰中心的分店于上星期宣告结业，标志著该品牌全线撤出九龙区。由全盛时期逾二十间分店，到全港仅余4间，令不少食客对童年回忆的流逝感到惋惜。

旺角雅兰中心意粉屋 Spaghetti House低调结业

关注香港商界发展的社交平台帐号「hkmalls」今日（5月22日）在 Threads 上发布消息，指「大家乐旗下意粉屋今年再次缩减分店网络，继将军澳Popcorn后，旺角雅兰中心分店经已结业」。该平台指出，原舖位的「下手租户为四洲特许经营的日本居酒屋鸟贵族」。

记者联络雅兰中心客务处查询，获证实「意粉屋」已于上星期结业。原有舖位现时正进行装修，将由另一间日本菜餐厅进驻。

创立47年本地品牌 全港仅剩4间

「意粉屋」属于大家乐集团旗下，于1979年创立，定位为意式连锁餐厅，主打薄饼及意粉。据网上资料显示，该品牌全盛时期曾拥有26间分店。然而，近两年其分店网络变动频繁，湾仔店于2025年初结业，将军澳Popcorn店亦于数月前关闭。如今短短3个月后，旺角店亦宣告结业。现时全港仅剩下4间分店，包括沙田新城市广场、荃湾广场、铜锣湾翡翠明珠广场及太古城中心，九龙区已不再设有分店。

网民慨叹「8-90年代意粉屋系贵嘢来」

旺角「意粉屋」的结业引发网民热烈讨论，不少人怀念昔日的质素，表示：「细个𠮶阵8-90年代，意粉屋贵嘢来，我好钟意饮佢个酥皮汤」及「80-90年代嘅意粉屋系好食嘅，但之后就越来越差……」。

有网民悲观预测，「我想呢个品牌会完」。但同时亦有不少食客对其表示支持，认为「其实Spaghetti House啲嘢唔差，小朋友都钟意，感觉亦干净」。甚至有网民感叹：「其实意粉屋啲嘢好味㗎，雅兰分店系难得煮得好味又唔太贵，可惜已经执埋」，并建议「如果长期有芝士火锅食，我觉得生意会好好多」。

 

同场加映：沙田沥源邨潮式粉面老店结业！1原因无奈易手 熟客叹老板对出品有要求

 

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