牛角Buffet放题大减价！烧肉任食延长至180分钟 最平Level减至$258 Level 4有鸭肝/烧蚝食

知名日本烧肉放题专门店牛角Buffet，一向深受热爱任食和牛烧肉与海鲜的食客欢迎。近日餐厅宣布推出全新餐目，包括4大升级亮点，当中以激减至$258起的入门价，以及大幅延长至最长180分钟的全日放题最吸引，Level 4 餐牌中更首度加入烧鸭肝及珍宝炸蚝等，海鲜控不能错过。

牛角Buffet四大升级！烧肉任食延长至180分钟 大劈价$258起

在这次的餐目升级中，牛角Buffet将最高级别的Level 4全日放题用餐时间，由原本的130分钟延长至180分钟，即食客可以叹足3粒钟。而Level 1至Level 3的用餐时间也统一增至120分钟。顾客无需再受时间催促，可以慢慢品尝每口精心烧制的日式烧肉。另外牛角放题亦大劈价，Level 1的全日放题价钱减至$258起，让大家以更亲民的价格品尝到高质烧肉。

Level 4首度加入烧鸭肝 海鲜控必食鲜甜烧蚝

除时间及价格升级外，食材阵容亦全面加码。以往只在最高级别Level 5供应的人气美食烧鸭肝，现在首度加入Level 4餐目中。鸭肝在烤网上烧至外脆内软，油香四溢，绝对是佐饭极品。另外，Level 4亦新增了多款海鲜美食，包括肉质鲜甜饱满的日本半壳烧蚝，以及外脆内嫩的珍宝炸蚝。至于Level 3的食客，亦可品尝到新增的鲜嫩多汁羊架，让整个烧肉体验更丰富。

牛角Buffet全新优惠及分店

优惠期限：即日起至另行通知

适用地点︰

全线牛角Buffet全线分店

牛角日本烧肉专门店（包括屯门市广场店、深水埗V Walk店、新蒲岗Mikiki店、香港仔香港仔中心店）

资料来源︰牛角日本烧肉专门店 Hong Kong Gyu-Kaku