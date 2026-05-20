元朗多宝鸡蛋仔结业！街坊难舍夹饼/烧卖/鱼蛋 老板娘慨叹1原因令减租仍难生存....

近年本港掀起北上消费热潮，令本地食肆经营环境渐趋困难。位于元朗击壤路的人气小食店「多宝鸡蛋仔」，近日就宣布将于8月头结业，令不少「由细食到大」的街坊大感不舍。老板娘坦言对大环境转变感到无奈，慨叹即使业主减租仍难以维持......

元朗多宝鸡蛋仔8月结业 老板娘：通关后人流太少

「多宝鸡蛋仔」昨日（5月19日）在其官方专页上发布了结业消息：「我们店做到8月头就结束营业喇 有缘再会」。记者联络老板娘，她透露结束的主要原因是租约期满。她指业主其实「好好人、好nice，有提过减租畀我哋」，但碍于该区租金始终高昂，加上舖面较大，令经营成本难以降低。

老板娘指自从通关后，区内人流出现明显的跌幅，她慨叹：「呢几年个个北上，大环境都系好艰难」，导致生意难以撑下去。对于未来的打算，老板娘表示会尝试在同区另觅较细的舖位：「我哋都唔舍得啲熟客，希望可以再做番」，但目前尚未有具体的重开时间表，并指一切「随缘」。

由「走鬼档」做到入舖 鸡蛋仔/夹饼/烧卖获食客大赞

小店一直由老板夫妻档胼手胝足在元朗默默经营，两人由昔日的桥底推车仔「走鬼档」，一路发展至入舖经营，售卖鸡蛋仔、夹饼、烧卖、鱼蛋、炸馒头等多款港式小食。小店多年来以价钱亲民及老板夫妇为人亲切见称，曾顺利挨过旧舖逼迁与疫情的考验，惟最终仍难敌大环境的转变。

街坊不舍：由幼稚园食到大

结业消息一出，随即引来大批街坊及网民的热烈讨论，许多熟客对小店即将结业感到震惊，直指店舖陪伴他们成长，「由幼稚园食到大」、「我由朗屏天桥走鬼档食到依家」。不少网民亦点名店内的美食是他们的「comfort food」，并大赞老板夫妇态度亲切，感叹「这些咁有人情味旧店，真的买少见少啦」。

对于小店的未来，网民纷纷留言送上祝福，希望他们能先好好休息，并强烈期盼他们能够重开：「希望你们休息后，揾到新舖位继续延续落去啦！」、「休息吓，等你哋揾到舖回归」。更有忠实顾客表明，要在结业前的剩余时间「买爆佢」以作最后支持。

多宝鸡蛋仔