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九龙湾工厦「富怡粉面中西美食」结业！开业22年 主打切腩粉面 网民叹十年加价一倍

饮食
更新时间：17:08 2026-05-20 HKT
发布时间：17:08 2026-05-20 HKT

在经济不景气及经营成本上涨的影响下，香港再有老字号餐厅选择退场。在九龙湾屹立长达22年的「富怡粉面中西美食」最近张贴出结业告示，宣布将于本月底光荣结业，意味著这间陪伴区内上班族多年的老牌食店将成为历史。

屹立九龙湾工厦地舖22年！老字号牛腩粉面店「富怡粉面中西美食」结业 

昨日（19日），有网民在社交平台Threads上分享九龙湾老牌食店「富怡粉面中西美食」结业的消息。根据网民上载的照片显示，店家在门外贴上「光荣结业」告示，标明将营业至本月29日，并在告示中衷心感谢食客22年间的支持。

该店一直以潮州新派牛腩面食作主打，招牌配料包括切牛腩、牛孖筋、金钱肚等，同时提供鱼蛋、云吞、牛丸等港式传统汤面店常见的经典地道选择。由于该店处于工业大厦地舖位置，营业时间仅为星期一至五，长期以来是区内工厂区上班族解决三餐的主要选择之一。

网民慨叹十年价格翻倍

面对这家老店即将告别，网络上的讨论声音各有不同。有光顾多年的食客表示，见证著该店十年间的物价变迁，指初到九龙湾工作时一碗面仅售38元，如今价格已上涨一倍，直指目前定价过高且不划算。另外也有当区街坊表示，虽然在九龙湾逗留了十年，但因价格问题而从未光顾，并直言现在「又贵又唔抵食」。同时，有网民指出店舖的经营环境及客源有限，「工厂区，星期日，晚市边会有人帮衬啦」。

富怡粉面中西美食

  • 地址：九龙湾常悦道19号福康工业大厦地下
  • 电话：2151 0622
  • 营业时间：星期一至五 6am-8pm

 

资料来源：kaden_japanbb＠Threads

 

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