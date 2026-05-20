沙田火炭熟食市场暂缓清拆！人气大排档获邀续约3年 继续食到沙田鸡粥/乳鸽

原定面临全面清拆的沙田火炭东、西熟食市场，近期清拆安排出现变动。食环署最新确认，将邀请摊档租户续租，令该处的熟食市场得以继续营运至2029年，为租户及居民带来了发展的缓冲期。

沙田火炭熟食市场暂缓清拆 泰源、津津等人气大排档获邀续约3年

政府过去曾宣布会于2024年底起，全面清拆火炭东、西熟食市场，并拟于原址兴建政府联用综合大楼，以配合2019年《施政报告》中所提倡的「一地多用」发展模式。然而，随著租户现时的营运期即将届满，食环署最新指出，目前正邀请相关租户办理新租约的签署手续。新租约将由2026年7月1日起生效，为期3年，直至2029年届满。

4大必食人气排档 驰名沙田鸡粥/乳鸽

屹立沙田多年的火炭熟食市场充满地道港式大牌档风味，其中最广为人知的美食便是驰名的沙田生滚鸡粥与脆皮乳鸽。市场内有四大必食的人气大排档，包括拥有逾三十年历史的「津津食家」，以及深受街坊及中大学生欢迎的「泰源大排档」。另外，位于西熟食市场的「御膳厨房」主打多款镬气小菜与海鲜，更曾是ViuTV剧集的取景地；而「老香港食家」除了供应各式晚市小菜外，招牌葱油鸡饭亦是附近上班族的午餐首选。

资料来源：沙田区议会