羲和雅苑北京烤鸭低至4折！$198起食烤鸭  半价叹龙虾+鲍鱼小菜

著名京菜馆「羲和雅苑」以传承精致中国菜及年销量逾70万套的招牌北京烤鸭闻名，遴选名厨主理，一直深受广大食客欢迎。近日该餐厅推出快闪餐饮优惠，只需低至4折（每位 $198 起），即可品尝招牌「会跳舞的烤鸭」七品欢聚套餐；更有半价叹龙虾鲍鱼盛宴，4人同行再送精选海皇羹或饮品，绝对是亲朋好友聚餐的首选！

羲和雅苑北京烤鸭低至4折！体验八宝盒新食法

羲和雅苑的烤鸭之所以被誉为「会跳舞的烤鸭」，全因其独特且创新的品尝方式。餐厅严选地道北京鸭，以天然谷物饲料精心喂养，再经过50分钟的高温烤制以逼出多余油脂，令鸭肉香气四溢、外皮酥脆。厨师会精湛地片出最精华的88片鸭肉，食客可将鸭胸脆皮蘸上跳跳糖，感受在舌尖上跳动的奇妙滋味；或以鸭胸嫩肉配搭秘制芥末酱。此外，鸭腿肉更可搭配旋转八宝盒内的各式配料同吃，将传统京菜的美味发挥得淋漓尽致。

半价叹椒盐龙虾+鲍参肚盛宴

对于追求极致享受的食客，强烈推介「羲和驰名烤鸭·龙虾鲍鱼盛宴」。此套餐现推出快闪半价优惠，每位仅需 $398，即可大啖肉质鲜嫩的椒盐花龙虾（两位壹只）及入味的冰镇/矶煮鲍鱼。套餐更包罗葱烧海参、黄扒鱼肚及特色酸菜鲜龙趸片等矜贵海鲜菜肴。顾客凡于晚上8点后入座，更可免收套餐服务费！此外，若单笔预订4位，驰名烤鸭更可选择免费升级为香气奢华的黑松露烤鸭。

$198/位小菜套餐 品尝多款京菜

若想以超值价钱品尝丰富菜式，「羲和招牌烤鸭·七品欢聚套餐」绝对是高性价比之选。套餐只需 $396/2位（平均每位 $198），低至原价4折！除了半只招牌烤鸭，还涵盖了多款地道小菜，包括惹味的乾隆白菜、香浓的和牛粒干扁口磨及酸甜开胃的凤梨咕噜肉。尖沙咀及东涌店的顾客可享用蒜泥金皮蛋，中环店则供应黄花小鱼干。现凡单笔订单预订4位，更免费赠送松露海皇羹（4位）、啤酒（4罐）或汽水（4罐）三选一，绝对不容错过。

优惠期 (预订期)： 2026 年 5 月 19 日 15:00 至 5 月 25 日 23:59

用餐日期： 2026 年 5 月 20 日至 2026 年 6 月 30 日

入座时间： 午市 12:00 / 14:00；晚市 18:00 / 20:00

附加收费注意事项： 七品欢聚套餐： 另收取茶位费及服务费 $50/2位（需于现场收取） 龙虾鲍鱼盛宴： 另收取茶位费及服务费 $40/位（需于现场收取；晚上 8 点后入座可免收套餐服务费）



适用分店地址：

尖沙咀店：尖沙咀广东道 3-27 号海港城海运大厦 2 楼 OTE203 号舖

东涌店：东涌达东路 20 号东荟城名店仓 4 楼 417 号舖

中环店：中环皇后大道中 139 号 The L. Place

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