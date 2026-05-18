Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

羲和雅苑北京烤鸭低至4折！$198起食烤鸭  半价叹龙虾+鲍鱼小菜

饮食
更新时间：19:01 2026-05-18 HKT
发布时间：19:01 2026-05-18 HKT

著名京菜馆「羲和雅苑」以传承精致中国菜及年销量逾70万套的招牌北京烤鸭闻名，遴选名厨主理，一直深受广大食客欢迎。近日该餐厅推出快闪餐饮优惠，只需低至4折（每位 $198 起），即可品尝招牌「会跳舞的烤鸭」七品欢聚套餐；更有半价叹龙虾鲍鱼盛宴，4人同行再送精选海皇羹或饮品，绝对是亲朋好友聚餐的首选！

羲和雅苑北京烤鸭低至4折！体验八宝盒新食法

羲和雅苑的烤鸭之所以被誉为「会跳舞的烤鸭」，全因其独特且创新的品尝方式。餐厅严选地道北京鸭，以天然谷物饲料精心喂养，再经过50分钟的高温烤制以逼出多余油脂，令鸭肉香气四溢、外皮酥脆。厨师会精湛地片出最精华的88片鸭肉，食客可将鸭胸脆皮蘸上跳跳糖，感受在舌尖上跳动的奇妙滋味；或以鸭胸嫩肉配搭秘制芥末酱。此外，鸭腿肉更可搭配旋转八宝盒内的各式配料同吃，将传统京菜的美味发挥得淋漓尽致。

半价叹椒盐龙虾+鲍参肚盛宴   

对于追求极致享受的食客，强烈推介「羲和驰名烤鸭·龙虾鲍鱼盛宴」。此套餐现推出快闪半价优惠，每位仅需 $398，即可大啖肉质鲜嫩的椒盐花龙虾（两位壹只）及入味的冰镇/矶煮鲍鱼。套餐更包罗葱烧海参、黄扒鱼肚及特色酸菜鲜龙趸片等矜贵海鲜菜肴。顾客凡于晚上8点后入座，更可免收套餐服务费！此外，若单笔预订4位，驰名烤鸭更可选择免费升级为香气奢华的黑松露烤鸭。

$198/位小菜套餐 品尝多款京菜

若想以超值价钱品尝丰富菜式，「羲和招牌烤鸭·七品欢聚套餐」绝对是高性价比之选。套餐只需 $396/2位（平均每位 $198），低至原价4折！除了半只招牌烤鸭，还涵盖了多款地道小菜，包括惹味的乾隆白菜、香浓的和牛粒干扁口磨及酸甜开胃的凤梨咕噜肉。尖沙咀及东涌店的顾客可享用蒜泥金皮蛋，中环店则供应黄花小鱼干。现凡单笔订单预订4位，更免费赠送松露海皇羹（4位）、啤酒（4罐）或汽水（4罐）三选一，绝对不容错过。

羲和雅苑快闪优惠 （>>预订连结<<）(5月19日15:00开抢)

  • 优惠期 (预订期)： 2026 年 5 月 19 日 15:00 至 5 月 25 日 23:59
  • 用餐日期： 2026 年 5 月 20 日至 2026 年 6 月 30 日
  • 入座时间： 午市 12:00 / 14:00；晚市 18:00 / 20:00
  • 附加收费注意事项：
    • 七品欢聚套餐： 另收取茶位费及服务费 $50/2位（需于现场收取）
    • 龙虾鲍鱼盛宴： 另收取茶位费及服务费 $40/位（需于现场收取；晚上 8 点后入座可免收套餐服务费）

适用分店地址：

  • 尖沙咀店：尖沙咀广东道 3-27 号海港城海运大厦 2 楼 OTE203 号舖
  • 东涌店：东涌达东路 20 号东荟城名店仓 4 楼 417 号舖
  • 中环店：中环皇后大道中 139 号 The L. Place

延伸阅读：海港旗下中菜馆晚市$28起！乳鸽/蒸扇贝/沙姜猪手 8款特价小菜 指定分店供应

 

↓立即下载星岛头条App↓

↓立即下载星岛头条App↓

最Hit
李家鼎大仔李泳汉被邻居揭真面目？惊爆「想斩死老窦」 闹家佣、游手好闲、屡惹警察上门
李家鼎大仔李泳汉被邻居揭真面目？惊爆「想斩死老窦」 闹家佣、游手好闲、屡惹警察上门
影视圈
10小时前
冷气机停用半年｜32岁男直接开3日后发高烧 证患退伍军人症肺部感染险死
冷气机停用半年｜32岁男直接开3日后发高烧 证患退伍军人症肺部感染险死
即时中国
12小时前
马浚伟最新动向曝光 辞任新城CEO转战上市公司 闪电加盟衍生集团任副主席 年薪达250万
01:34
马浚伟最新动向曝光 辞任新城CEO转战上市公司 闪电加盟衍生集团任副主席 年薪达250万
影视圈
2小时前
现场激烈比拼，最终由香港浸会大学附属学校王锦辉中小学勇夺冠军。
智理财 ‧ 懂消费
社会资讯
11小时前
关淑怡最新病情疑曝光 ICU昏迷两星期奇迹苏醒 复原进度被流出：大致良好平安在家静养中
关淑怡最新病情疑曝光 ICU昏迷两星期奇迹苏醒 复原进度被流出：大致良好平安在家静养中
影视圈
7小时前
连锁中菜馆午市点心半价！即叫即蒸手工点心$8起 荃湾/启德/沙田店适用
连锁中菜馆午市点心半价！即叫即蒸手工点心$8起 荃湾/启德/沙田店适用
饮食
5小时前
旺角中心开业20年老店光荣结业！清货全场$10/件 网民慨叹︰睇住旺中变成咁好唏嘘
旺角中心开业20年老店光荣结业！清货全场$10/件 网民慨叹︰睇住旺中变成咁好唏嘘
时尚购物
2026-05-17 10:00 HKT
佘诗曼认曾拒收戒指令旧闻变热话 男星曾高调求婚？ 一原因拒入豪门 网民：好彩冇嫁
佘诗曼认曾拒收戒指令旧闻变热话 男星曾高调求婚？ 一原因拒入豪门 网民：好彩冇嫁
影视圈
2026-05-17 10:00 HKT
中国女游客因无钱买机票，硬闯吉隆坡机场图离境被捕。Ｘ@Byron_Wan
00:28
中国游客︱华女玩到无钱买机票 大闹吉隆坡机场被抬走︱有片
即时国际
6小时前
柳州5.2级地震︱夫妻证遇难失踪91岁翁获救 灵犬震前40秒狂吠救全家︱有片
00:34
柳州5.2级地震︱夫妻证遇难失踪91岁翁获救 灵犬震前40秒狂吠救全家︱有片
即时中国
4小时前