铜锣湾Patisserie Tony Wong结业！甜品界传奇曾创驰名蝴蝶酥/玫瑰花立体蛋糕 全盛时期共6间分店

香港餐饮业竞争激烈，即使是备受追捧的星级食店亦可能面对挑战。由本地甜品界传奇人物Tony Wong创立的著名蛋糕店「Patisserie Tony Wong」，近日传出其铜锣湾分店即将结业的消息，令全盛时期拥有多间分店的甜品王国规模缩减。

Patisserie Tony Wong铜锣湾分店租约期满 5月底结业

「Patisserie Tony Wong」官方专页于今日（5月15日）发放结业公告，证实其铜锣湾分店的营运将画上句号。公告中感谢了顾客一直以来对该店的支持，并解释因「租约期满」，铜锣湾分店将于5月28日结束营业。

品牌由拥有超过50年烘焙经验的资深糕饼总厨Tony Wong（黄耀文）于2009年创立。Tony Wong在是业界传奇人物，他不仅是「曲奇四重奏」的共同创办人，让蝴蝶酥成为香港代表性手信；早年于帝苑酒店任职行政糕饼总厨时，其创作的「玫瑰花立体蛋糕」等甜品，至今仍为人津津乐道。多年来，他凭借紥实的功架、对上乘材料的坚持及高雅的设计，赢得顾客一致好评。

曾创玫瑰花立体蛋糕 全盛时期拥6分店

「Patisserie Tony Wong」全盛时期曾在港九新界设有6间分店，版图遍布各区。然而，其铜锣湾分店近日宣布结束营运，翻查资料，该店于 2022年开设，至今仅营业约四年，便迎来结业，让不少顾客感到突然。随著该店关闭，品牌未来将仅余尖沙咀、九龙城及黄竹坑店设有现货供应门市，并于九龙湾店有订购蛋糕及领取服务，意味著顾客的选择将会减少。

Patisserie Tony Wong

铜锣湾店地址：骆克道 496-498 号合亚广场地下

结业日期：2026年5月28日

资料来源︰Patisserie Tony Wong Official