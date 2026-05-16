Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

铜锣湾Patisserie Tony Wong结业！甜品界传奇曾创驰名蝴蝶酥/玫瑰花立体蛋糕 全盛时期共6间分店

饮食
更新时间：12:00 2026-05-16 HKT
发布时间：12:00 2026-05-16 HKT

香港餐饮业竞争激烈，即使是备受追捧的星级食店亦可能面对挑战。由本地甜品界传奇人物Tony Wong创立的著名蛋糕店「Patisserie Tony Wong」，近日传出其铜锣湾分店即将结业的消息，令全盛时期拥有多间分店的甜品王国规模缩减。

Patisserie Tony Wong铜锣湾分店租约期满 5月底结业 

「Patisserie Tony Wong」官方专页于今日（5月15日发放结业公告，证实其铜锣湾分店的营运将画上句号。公告中感谢了顾客一直以来对该店的支持，并解释因「租约期满」，铜锣湾分店将于5月28日结束营业。

品牌由拥有超过50年烘焙经验的资深糕饼总厨Tony Wong（黄耀文）于2009年创立。Tony Wong在是业界传奇人物，他不仅是「曲奇四重奏」的共同创办人，让蝴蝶酥成为香港代表性手信；早年于帝苑酒店任职行政糕饼总厨时，其创作的「玫瑰花立体蛋糕」等甜品，至今仍为人津津乐道。多年来，他凭借紥实的功架、对上乘材料的坚持及高雅的设计，赢得顾客一致好评。

曾创玫瑰花立体蛋糕 全盛时期拥6分店

「Patisserie Tony Wong」全盛时期曾在港九新界设有6间分店，版图遍布各区。然而，其铜锣湾分店近日宣布结束营运，翻查资料，该店于 2022年开设，至今仅营业约四年，便迎来结业，让不少顾客感到突然。随著该店关闭，品牌未来将仅余尖沙咀、九龙城及黄竹坑店设有现货供应门市，并于九龙湾店有订购蛋糕及领取服务，意味著顾客的选择将会减少。

Patisserie Tony Wong 

  • 铜锣湾店地址：骆克道 496-498 号合亚广场地下
  • 结业日期：2026年5月28日

资料来源︰Patisserie Tony Wong Official


同场加映：西湾河长者饭堂「金膳素食」结业！屹立38年斋舖 每周免费派饭 街坊不舍︰最好食呢间

↓立即下载星岛头条App↓

↓立即下载星岛头条App↓

最Hit
长者群组热议生果金、长生津「双粮」即将发放？最多获派$8,690 即睇3大注意事项免被DQ
长者群组热议生果金、长生津「双粮」即将发放？最多获派$8,690 即睇3大注意事项免被DQ
生活百科
17小时前
年轻夫妇离家自住  始觉水电费低廉：而家冷气无熄过 质疑传统简约观念「好阴功」
年轻夫妇离家自住  始觉水电费低廉：而家冷气无熄过 质疑传统简约观念「好阴功」
生活百科
18小时前
李先生与太太罕有齐患上脑干脑炎，导致瘫痪。抖音
90后夫妻同染罕见病致瘫 疑与嗜食海鲜养一宠物有关
即时中国
5小时前
优质顾客服务大奖颁奖典礼暨26周年志庆圆满举行 High Tech与High Touch深度融合 AI赋能客服新世代
企业资讯
2小时前
中半山家庭月薪32K请司机  5大工时要求 引网民激辩: 人工真系唔错 vs 都几cheap
中半山家庭月薪32K请司机  5大工时要求 引网民激辩: 人工真系唔错 vs 都几cheap
生活百科
18小时前
港人夫妇移居深圳黄贝岭 悭钱用直通巴分4次「蚂蚁搬家」！分享2原因选择月租¥7,500 Service Apartment
港人夫妇移居深圳黄贝岭 悭钱用直通巴分4次「蚂蚁搬家」！分享2原因选择月租¥7,500 Service Apartment
生活百科
2小时前
急寻「好人先生」归还$200 蓝田港妈与犬儿一同写感谢卡 故事有洋葱 网民传授更直接寻人方法｜Juicy叮
急寻「好人先生」归还$200 蓝田港妈与犬儿一同写感谢卡 故事有洋葱 网民传授更直接寻人方法｜Juicy叮
时事热话
22小时前
车厢遗下一滩血迹。梁国峰摄
00:39
7旬翁尖沙咀上巴士 行驶期间突向前仆头淌血 昏迷送院不治
突发
2小时前
Bob林盛斌17岁大女遭网暴  林霏儿骚性感T-Back反击  拍片自比钻石：不会因批评变样衰
Bob林盛斌17岁大女遭网暴  林霏儿骚性感T-Back反击  拍片自比钻石：不会因批评变样衰
影视圈
18小时前
美联社
特朗普结束访华即向台发警告：美方不愿远赴9500英里打仗 不想有人走向独立
即时国际
7小时前