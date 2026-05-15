年轻夫妇离家自住  始觉水电费低廉：而家冷气无熄过 质疑传统简约观念「好阴功」

节约用水用电是许多家庭的传统美德，但随着时代变迁，新一代对生活开销或有不同看法。近日，有网民在社交平台分享，指自己婚后搬出自住，才惊讶地发现水电费远比想像中便宜，更怀疑以往母亲「报大数」是善意的谎言。这一帖文迅速引起网民关注及热烈讨论。

婚后惊人发现！ 惊讶水电费便宜 长开冷气仍觉「抵用」

有网民在社交平台Threads上分享个人经历，表示收到水费单后，发现金额仅二百多元，与其过往在家中居住时，母亲声称「个个月比千几蚊」的情况大相迳庭，不禁感叹「结咗婚搬出黎住先知水费咁平」。

帖文的开端，事主忆述旧日在家中居住时，常被母亲催促「冲凉冲快啲」，理由是水费高昂。然而，她搬离家庭后，亲身处理账单才发现费用其实相当低廉，更直言母亲当年的说法「原来系X噏嘅」。

除了水费，她亦指电费同样「抵用」，现在即使去旅行也会长开冷气，以保持室内空气流通。回想以往在家中为省电要「挨热，开大个窗飞哂啲昆虫入屋」，她形容当时的自己「好阴功」。

网民反应两极 拆解水电费差异成因

该帖文引发大量网民留言，不少人对事主家庭过往高昂的水费表示不解。有网民指出：「我一家三口，咁多年嚟每期都要交过千蚊㗎㖞」，并询问事主家庭的用水习惯。事主回应指，以往为「4人家庭」，她自己冲凉时间约「20-25分钟」，而父母则「10分钟都唔洗」。

亦有网民分析，香港水费及排污费均采用累进制，因事主老家居住人数较多，用水量亦较多，因收费增幅较现在二人居住大，故「过千蚊水钱其实都好易有」；亦有人直指事主现在二人要交二百多元水费已算用得浪费「老实讲你既用水习惯系似浪费水架，只不过正常出来做野二百几讲紧跌都跌左，但如果真的一家四口咁叠上去，妈妈又点会唔肉赤」。此外，事主坦言现时生活习惯是「唔煮饭，无宠物」，这也被认为是其水电费较低的主因之一。

对于事主去旅行也长开冷气的做法，有人关心「唔怕危险咩？」。事主解释，此举是因家中有「几个盆栽」，加上居住楼层低，不欲开窗引致昆虫入屋，但关窗又会「好焗有阵味」。

也有网民留言，指出这是因为两代人金钱观的差异所致「呢代人对钱银观念系唔同上一代。」 这句话，或许正是整个故事最真实的核心。

资料来源: ( ･᷄֊･᷅ )@Threads

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