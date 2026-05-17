菜心食唔食菜花？台女来港1年困扰「该如何剪」 网民建议2大处理方法：个个做法唔同
更新时间：12:00 2026-05-17 HKT
发布时间：12:00 2026-05-17 HKT
发布时间：12:00 2026-05-17 HKT
菜心是港人家中餐桌的「常客」，但该如何处理菜心内的菜花，人人各有不同的做法。近日，有移港台女在社交平台发文求助，指家翁非常喜欢吃菜心，惟自己对于如何处理菜心感到非常困扰，好奇「煮菜心会唔会剪里面嘅花？如果有剪，该如何剪呢？」帖文引起网民热议，有网民教路2大处理方法，即看下文了解详情！
菜心「剪花」与否有学问？台女来港1年困扰「该如何剪？」
近日，有台湾网民在Threads发文，表示嫁来香港生活已一年多，但每次处理菜心时都感到困惑，不知道是否应该保留花蕊部分，「喺屋企煮菜心会唔会剪里面嘅花？如果有剪，该如何剪呢？大小全剪，定系，剪大的就得呀？」她形容此问题已困扰了她多时，并补充「老爷好钟意食呢个菜心，次次想问，都不记得，也不知要问边个人」，因而发文向广大网民求救。
网民建议2大处理方法：个个做法唔同
帖文引起网民热议，大部分网民称会将花蕊剪掉或摘除，「多数摘走，怕洗唔干净，唔摘都冇问题」、「我屋企会全部剪走，因为惊有农药残留」、「一定剪，我阿公细个成日同我哋讲唔好食菜花。」有网民则选择保留花蕊部分，「花是最好食的」、「叶子变黄的话要摘走，花不用摘，其它都要掰开用清水冲洗」、「有花系最好食， 无花差啲嘅。」
有网民教路2大处理步骤，建议可以将已经盛开、露出黄色花瓣的花朵摘除；而尚未盛开的绿色花苞则可以保留，「开了的黄色花会摘走，未开包紧的绿花可留，其实就是开了的花洗不干净的问题。」并建议可以先浸后洗，让花苞中的泥沙或小虫浮出，「洗菜可先浸一下再洗会易洗啲。」
图片及资料来源：Threads@amywu2
文：Y
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