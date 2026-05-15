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大家乐二人餐震撼价 人均$62.5叹花胶鸡锅/蒸鱼/烧味/糖水 1招即享晚市优惠

饮食
更新时间：16:00 2026-05-15 HKT
发布时间：16:00 2026-05-15 HKT

最近，大家乐的网上点餐平台eatCDC再度推出备受追捧的晚市优惠——花胶鸡锅小菜二人餐，以低至84折的惊喜价$125回馈顾客，平均每人消费仅$62.5，让您与亲友轻松享受一顿丰盛暖心的晚餐。

大家乐晚市二人餐优惠 人均$62.5叹花胶鸡锅/蒸鱼/烧味/糖水

大家乐晚市二人餐优惠 人均$62.5叹花胶鸡锅/蒸鱼/烧味/糖水
大家乐晚市二人餐优惠 人均$62.5叹花胶鸡锅/蒸鱼/烧味/糖水

大家乐这次优惠套餐的核心无疑是两客用料十足的「花胶鸡锅」。每一锅都选用了优质的三黄鸡，其肉质嫩滑，鸡味浓郁；配上丰富的养颜花胶，在清甜滋补的汤底下慢煮，每一口都是满满的胶原蛋白与鲜美精华，不仅暖身，更暖入心脾。

除了主角花胶鸡锅，套餐还搭配了两款地道的港式小菜。食客可以根据喜好，在「豉汁蒸仓鱼」或「豉汁蒸鲈鱼」中任选其一。无论是仓鱼的细腻还是鲈鱼的鲜嫩，配上咸香惹味的豉汁一同蒸煮，鱼肉的鲜甜被完美衬托出来，啖啖都是满足。另一碟则是港人至爱的「叉烧拼烧鸭」，蜜汁叉烧的香甜与烧鸭的甘香在口中交织，是无法抗拒的经典烧味组合。

大家乐花胶鸡锅小菜二人餐优惠

  • 优惠价格： $125
  • 优惠期限： 即日起至2026年5月25日
  • 套餐内容：
    • 花胶鸡锅 x2
    • 豉汁蒸仓鱼 / 豉汁蒸鲈鱼 x1
    • 叉烧拼烧鸭 x1
    • 白饭 x2
    • 糖水 x2
  • 购买连结：>>按此<< 
  • 备注： 优惠受相关条款及细则约束，详情请参阅官方平台。

 

资料来源：大家乐 Café de Coral

 

同场加映：美心MX斩料优惠！$33起叹烧味三拼／手撕鸡拼烧腩仔 一连3星期特价供应

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