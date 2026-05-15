周一晚市八折！34间餐厅酒吧联合优惠 段纯贞牛肉面/京都胜牛/nana's green tea/竹麓拉面
发布时间：15:28 2026-05-15 HKT
香港知名多元化餐饮集团 Cafe Deco Group，向来以旗下众多餐厅的独特风格与美食体验而备受食客追捧。为了一扫星期一的郁闷，集团将于5月18日起，在旗下34间餐厅及酒吧盛大推出「Triple Monday Madness」狂热优惠，提供晚市单点菜单八折，让顾客能以美酒佳肴为新一周打气，会员更可享三倍积分奖赏，优惠重重！
周一限定狂热优惠 告别Monday Blue
都市人常常被「星期一症候群」（Monday Blue）所困扰，Cafe Deco Group深明此道，特意推出「Triple Monday Madness」活动，为大家提供一个在周一晚上放松身心的好去处。由2026年5月18日起，顾客凡于星期一晚上5时30分后，到访集团旗下任何一间参与活动的餐厅或酒吧，惠顾单点菜式即可享受八折优惠。不论是与挚爱共度浪漫晚餐，还是与三五知己欢乐相聚，这个优惠都能让你的星期一变得不再平凡。
会员专享三重奖赏 积分轻松变现金券
对于CDG Privilege会员而言，这个推广活动的吸引力更上一层楼。会员在星期一晚市消费，除了享有八折折扣外，每消费港币1元更可赚取3倍的CDG$，即平日的三倍。举例来说，消费满港币2,000元，便可一口气赚取6,000 CDG$，足以兑换三张价值港币100元的电子餐饮礼券。这些礼券可于下次光临时使用，让你的美食之旅无限延伸。免费登记成为会员，即可开始享受迎新礼遇、每月惊喜及生日奖赏等一连串精彩礼遇。
精选菜式推介 环球美食任君选择
Cafe Deco Group旗下餐厅网络庞大，菜式包罗万有，从亚洲风味到西式佳肴，应有尽有。你可以用折扣后的价钱，品尝到多款招牌菜式：
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亚洲风味精选：在ANJU Modern Korean品尝外脆内软的「海鲜煎饼」(港币178元)，或到Bamboo Thai挑战惹味的「火山排骨」(港币158元)。喜欢越南菜的话，Bistro Hoi An的「会安烤乳猪」(港币298元)绝对不能错过。
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西式经典滋味：亲临Chef's Cuts享受肉汁丰腴的「和牛芝士汉堡」(港币188元)，或在WATERMARK品味「烤龙虾义面」(港币290元起)的奢华。CAFE DECO PIZZERIA的「海鲜至尊薄饼」(港币198元)亦是分享的绝佳选择。
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日台过江龙推介：想吃得轻巧一点，可选择段纯贞牛肉面的「招牌红烧腱心牛肉面」(港币86元)，或在nana's green tea品尝精致的「抹茶生朱古力芭菲」(港币98元)。
「Triple Monday Madness」优惠详情
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推广日期：由2026年5月18日起，逢星期一（公众假期除外）
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适用时间：晚上5时30分后堂食
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优惠内容：
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晚市单点菜单八折。
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CDG Privilege会员消费可享三倍积分 (CDG$)。
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参与餐厅：Cafe Deco Group旗下34间指定餐厅及酒吧，包括AIRSIDE Cafe、ANJU Modern Korean、Bamboo Thai、Bistro Hoi An、CAFE DECO PIZZERIA、Chef’s Cuts、Matjeom、Pier 7 Café & Bar、Smokehouse Bar & Grill、Stormies、tonic WATERMARK、段纯贞牛肉面、京都胜牛、nana’s green tea、竹麓拉面及鱼がし日本等。
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条款及细则：
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优惠需另收加一服务费（以原价计算）。
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八折优惠不可与其他折扣或推广同时使用。
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三倍积分奖赏适用于使用现金、指定信用卡及电子支付方式。
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如有任何争议，Cafe Deco Group保留最终决定权。
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