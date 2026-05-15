周一晚市八折！34间餐厅酒吧联合优惠 段纯贞牛肉面/京都胜牛/nana's green tea/竹麓拉面

香港知名多元化餐饮集团 Cafe Deco Group，向来以旗下众多餐厅的独特风格与美食体验而备受食客追捧。为了一扫星期一的郁闷，集团将于5月18日起，在旗下34间餐厅及酒吧盛大推出「Triple Monday Madness」狂热优惠，提供晚市单点菜单八折，让顾客能以美酒佳肴为新一周打气，会员更可享三倍积分奖赏，优惠重重！

周一限定狂热优惠 告别Monday Blue

Cafe Deco Group旗下34间餐厅及酒吧盛大推出「Triple Monday Madness」狂热优惠。

都市人常常被「星期一症候群」（Monday Blue）所困扰，Cafe Deco Group深明此道，特意推出「Triple Monday Madness」活动，为大家提供一个在周一晚上放松身心的好去处。由2026年5月18日起，顾客凡于星期一晚上5时30分后，到访集团旗下任何一间参与活动的餐厅或酒吧，惠顾单点菜式即可享受八折优惠。不论是与挚爱共度浪漫晚餐，还是与三五知己欢乐相聚，这个优惠都能让你的星期一变得不再平凡。

会员专享三重奖赏 积分轻松变现金券

对于CDG Privilege会员而言，这个推广活动的吸引力更上一层楼。会员在星期一晚市消费，除了享有八折折扣外，每消费港币1元更可赚取3倍的CDG$，即平日的三倍。举例来说，消费满港币2,000元，便可一口气赚取6,000 CDG$，足以兑换三张价值港币100元的电子餐饮礼券。这些礼券可于下次光临时使用，让你的美食之旅无限延伸。免费登记成为会员，即可开始享受迎新礼遇、每月惊喜及生日奖赏等一连串精彩礼遇。

精选菜式推介 环球美食任君选择

Cafe Deco Group旗下餐厅网络庞大，菜式包罗万有，从亚洲风味到西式佳肴，应有尽有。你可以用折扣后的价钱，品尝到多款招牌菜式：

亚洲风味精选 ：在 ANJU Modern Korean 品尝外脆内软的「海鲜煎饼」(港币178元)，或到 Bamboo Thai 挑战惹味的「火山排骨」(港币158元)。喜欢越南菜的话， Bistro Hoi An 的「会安烤乳猪」(港币298元)绝对不能错过。

西式经典滋味 ：亲临 Chef's Cuts 享受肉汁丰腴的「和牛芝士汉堡」(港币188元)，或在 WATERMARK 品味「烤龙虾义面」(港币290元起)的奢华。 CAFE DECO PIZZERIA 的「海鲜至尊薄饼」(港币198元)亦是分享的绝佳选择。

日台过江龙推介：想吃得轻巧一点，可选择段纯贞牛肉面的「招牌红烧腱心牛肉面」(港币86元)，或在nana's green tea品尝精致的「抹茶生朱古力芭菲」(港币98元)。

「Triple Monday Madness」优惠详情