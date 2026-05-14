北角12年潮州菜名店「潮乐园」被迫迁！米芝莲再成死亡之吻？店主慨叹：食一次少一次

食肆要获得米芝莲推介殊不轻易，但荣誉加身亦不代表能一帆风顺。在北角屹立12年、连续九年荣获米芝莲推介的潮州菜馆「潮乐园」，今日（5月14日）突然宣布因「被迫迁出现址」，将进入「最后营业倒数阶段」，店家更明言「而家真系要『食一次少一次』」。

北角「潮乐园」遭迫迁：进入最后营业倒数阶段

「潮乐园」在其官方社交平台上发布「最后倒数通知」，宣告即将告别现址。根据店家公告，结业并非经营不善，而是「被迫迁出现址」，字里行间流露不舍。

店家在文中更沉重表示，如今真的是「『食一次少一次』」，呼吁熟客「想再品尝『连续九年米芝莲推介』嘅正宗潮州风味」，包括潮州卤水系列、冻蟹、蚝饼、潮州鱼翅及各款传统功夫菜等，要把握最后机会，「记得快啲订枱，唔好等到最后一刻！」

主打精品潮州打冷小菜 必食卤水/荷包鳝

「潮乐园」是主打正宗潮州风味的菜馆，以其卤水系列、海鲜及传统功夫菜闻名，定价相当亲民，人均消费只需百多至二百元，是基层市民也能轻松负担的优质美食。正因这份「平靓正」的坚持，餐厅自2018年起，连续九年获得「米芝莲必比登推介」，质素备受肯定。

「潮乐园」必试名菜包括「镇店蚝仔粥」，大厨以纯朴的潮州粥底，用上等圆米慢火熬煮超过三个小时，粥底软滑如丝；配合新鲜蚝仔及带有大地鱼汤底，鲜味又暖胃。招牌卤水鹅选用九斤重的中型平头鹅慢火卤制，曾获米芝莲评审员大赞其卤汁不含味精，令鹅肉吃起来特别嫩滑。传统手工菜「荷包鳝」则是心机之作，鱼肉去尽碎骨，没有腥味。

米芝莲推介成「死亡笔记」？

潮乐园除了街坊熟客，亦有不少游客会专程到访，而且更获不少名人支持，周润发、任贤齐、张坚廷、黎耀祥、黄宗泽等都是座上客。2019年，「潮乐园」一度扩充版图，在大坑开设分店，可惜该分店已于2024年突然结业。当时已有不少市民叹息，认为原本是光荣的米芝莲推介，往往变成了业主加租的「指南」，坊间甚至有无奈的戏称，指米芝莲其实是食肆的「死亡笔记」。

潮乐园

地址：北角和富道96号侨裕大厦地下4号舖