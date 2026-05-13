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麦当劳新登场「朱古力脆皮KITKAT芭菲」！仲有$8新地筒回归 甜品站限定供应

饮食
更新时间：17:08 2026-05-13 HKT
发布时间：17:08 2026-05-13 HKT

麦当劳甜品站向来以亲民的价钱提供多款冰凉甜点，深受港人欢迎。麦当劳近日宣布再度与雀巢香港推出人气极高的「KITKAT朱古力威化味新地系列，并会有全新升级版「朱古力脆皮KITKAT芭菲」，上面洒满迷你聪明豆朱古力，喜欢这朱古力雪糕系列的粉丝不容错过。

麦当劳人气KITKAT朱古力威化味新地系列回归！全新脆皮芭菲登场

麦当劳甜品站于5月14日起推出朱古力脆皮KITKAT芭菲（$17）及KITKAT新地筒（$8）。
麦当劳甜品站于5月14日起推出朱古力脆皮KITKAT芭菲（$17）及KITKAT新地筒（$8）。

连锁快餐店麦当劳宣布为庆祝与雀巢香港成为策略合作伙伴一周年，由5月14日起将会再度推出人气KITKAT朱古力威化味新地系列。而当中焦点所在，就是有新口味的「朱古力脆皮KITKAT芭菲」登场。这款芭菲以香浓 KITKAT朱古力威化味新地作基底，再配上充满童年回忆的朱古力脆皮外层，然后面层再加有日本直送的KITKAT 72%黑朱古力威化及洒上色彩缤纷迷你聪明豆朱古力SMARTIES，绝对是四重朱古力升级享受。

除了瞩目的新款芭菲，经典的KITKAT新地筒亦会同步回归。香浓顺滑的朱古力威化味新地，每口都让人回味无穷，更吸引是新地筒会以$8至抵价发售，让顾客能以超值实惠的价钱，品尝到这份经典的滋味，绝对是今个夏天不容错过之选。

麦当劳KITKAT朱古力威化味新地系列

  • 日期︰2026年5月14日11am起供应
  • 地点：全线香港及澳门麦当劳餐厅甜品站 
  • 价钱：朱古力脆皮KITKAT芭菲$17、KITKAT新地筒至抵价$8（参考价$9.5）
  • 条款及细则：各甜品站的营业时间或有不同，详情请参阅香港麦当劳官方网页；产品数量有限，售完即止。

资料来源︰McDonald's

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