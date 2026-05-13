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海港酒家晚市孖宝优惠！低至$268起叹松叶蟹／龙虾肉饼配绣球菌鱼腐浸胜瓜

饮食
更新时间：11:58 2026-05-13 HKT
发布时间：11:58 2026-05-13 HKT

以高CP值海鲜粤菜而闻名的海港饮食集团，一直是许多香港家庭及饕客聚餐的热门选择。最近，集团旗下的海港酒家、海王渔港等品牌再度推出震撼市场的晚市孖宝优惠，当中包括采用日本直送的时令松叶蟹，以及鲜甜弹牙的本地龙虾仔，以极亲民的价格，为食客呈献一场丰盛的晚市海鲜盛宴！

海港晚市优惠 $268叹足料陈年花雕蒸松叶蟹

海港饮食集团推出震撼市场的晚市孖宝优惠。
海港饮食集团推出震撼市场的晚市孖宝优惠。

今次优惠的焦点，无疑是「陈年花雕蒸日本松叶蟹」。严选由日本直送、重约一斤半的鲜活松叶蟹，确保其肉质饱满、味道鲜甜。大厨以传统蒸煮方式，巧妙地配上芳香醇厚的陈年花雕酒，不仅能突显蟹肉的海洋鲜味，更能透过温热的酒气去除海鲜的寒性，让每一口蟹肉都散发著淡淡的酒香，余韵悠长。这道菜的份量十足，绝对是诚意之作。

惹味升级！$298享蒜蓉蒸龙虾仔配肉饼

若想换个口味，同系列的「蒜蓉蒸龙虾仔配肉饼」亦是不可错过的惹味选择。厨师团队将新鲜龙虾仔开边，铺上大量金银蒜蓉，透过高温蒸制，让蒜蓉的香气与龙虾的鲜甜完美融合。更具巧思的是，底部配上了手打猪肉饼，肉饼在蒸煮过程中吸收了龙虾与蒜蓉的精华，口感丰富，用来拌饭享用，滋味无穷。

为平衡海鲜盛宴的味蕾，以上两款孖宝优惠均贴心地搭配了「绣球菌鱼腐浸胜瓜」。胜瓜的清甜爽口，配上近年备受追捧、口感爽脆的健康食材绣球菌，以及嫩滑弹牙的鱼腐，三者一同浸煮，汤头清甜而不腻，既能中和主菜的浓郁味道，也为整顿晚餐增添一份健康的清新感。

 

海港晚市优惠详情

  • 供应时间：

    • 每晚 5:30pm 后供应

  • 优惠套餐选择：

    • 孖宝A： 陈年花雕蒸日本松叶蟹 + 绣球菌鱼腐浸胜瓜 优惠价：$268

    • 孖宝B： 蒜蓉蒸龙虾仔配肉饼 + 绣球菌鱼腐浸胜瓜 优惠价：$298

  • 适用分店：

    • 海港酒家

    • 海王渔港

    • 真味鲜厨

    • 采蝶海鲜酒家

  • 订座及查询：

    • 电话： 3516 8200

  • 条款及细则：

    • 优惠如有更改，恕不另行通知。

    • 详情请向各分店职员查询。


同场加映：凤城酒家震撼优惠！凤爪排骨饭/水晶虾饺低至$10.8起 烧味粉面＋点心$40.8

 

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