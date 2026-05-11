西环海傍好景记士多月底结业 高质烧卖衬绝美夕阳景成绝唱? 网民：之前要排队估唔到

「士多」这种小本经营的模式，在今时今日的香港买少见少 ，往往是一个社区的集体回忆，承载著街坊邻里的人情味。近日，位于西环中西区海滨长廊的「好景记士多」宣布将于本月25日结业，这家曾因特色烧卖而在网上爆红的士多，其结业消息引来不少网民的关注和不舍，有熟客感慨「成日跑步去到佢个位都会买支野饮」支持店家。

再见西环名物！「好景记士多」月底结业 人气烧卖成绝唱

近日，有网民于Facebook群组「西环变幻时」发帖，分享「好景记士多」即将结业的消息。从帖文附上的相片可见，店家在门外贴出「结业」二字告示，宣布将于本月25日关门大吉。

「好景记士多」位处中西区海滨长廊，坐拥无敌大海景。除了提供一般饮品和零食，最为人称道的是其鱼肉烧卖，烧卖上除了传统的豉油、辣油，更会扫上一层蒜油，滋味与别不同，一度在社交平台Threads上引起热潮，吸引不少人慕名而来。此外，店家除了一般汽水、啤酒，更提供坊间少见的「樽装维他奶」，在海滨长廊欣赏日落，一口维他奶、一口烧卖，曾成为了许多人的美好回忆。

街坊、网民感突然：咁多人打卡都做唔住

结业消息传出后，许多街坊、网民纷纷表示惋惜。有熟客留言指「老板好好人」，自己「成日跑步去到佢个位都会买支野饮」，感叹日后失去一个中途补给站。亦有食客怀念其食物的独特风味，称「之前食𠮶啲烧卖𠮶啲酱汁真系好好味㗎」。

同时，不少人对士多的经营状况感到惊讶及不解，指出该处是海滨的热门位置，人流不少，对此直言「之前要排队估唔到」、「咁多人打卡都做唔住 」、「公园出入口㖞都做唔住 」。

资料来源：西环变幻时

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