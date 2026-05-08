外国旅客大赞酒楼点心姐姐服务好！热情推车叫卖+逐笼点心介绍 满桌食物全清连呼「Excellent！」

对于许多来港旅游的外国人而言，点心是不容错过的经典美食。近日，有访港外国旅客在社交平台发布影片，称偶然机会下到访中环一间连锁酒楼用餐，大赞酒楼的点心姐姐服务专业且热情，更会努力用简单英语介绍各款点心，让他在品尝美食的同时，感受到香港浓郁的人情味，形容是一次「Excellent」的体验。即看下文了解详情！

外国旅客大赞酒楼点心姐姐服务好！热情推车叫卖+逐笼点心介绍

近日，有外国旅游博主在Instagram发布影片，指他的Uber司机临时更改路线，让他在偶然之下到访位于香港大会堂的「美心皇宫」用餐。这位旅客形容，酒楼不但以复古风格设计，更保留传统的点心车文化，而且「点心姐姐」的服务也非常热情，会推著点心车在餐桌间叫卖，并向他逐一介绍每笼点心，更表示这次用餐体验是整个访港旅程中「最棒的即兴惊喜」，甚至将其列为「香港必去清单」之一。

根据旅客上传的影片可见，当点心姐姐推车经过，她们会主动向他打招呼：「Good Morning！」，并掀开蒸笼盖，用简单直接的英语向他逐一推介：「Beef！（牛肉球）」、「Pork！（猪肉饺）」、「XIAN！（虾饺）」旅客笑言，点心姐姐简直是「优秀的销售员（Excellent Salespeople）」，热情得令人无法拒绝，「她们绝对不会接受『不要』这个答案！（Aunties who will absolutely not take no for an answer.）」旅客最后点满了整桌美食，并逐一品尝了各款点心，连呼「Incredible！」、「Excellent！」最终将满桌食物全数清空，似乎相当满意这次的港式饮茶体验。

网民热议：看起来超赞！

影片引来大批外国网民及港人留言：「好多食物啊！看起来超赞。」、「这是我在中环最爱的点心店之一，午餐时段很难订到位子，食物很好食，但价格不便宜。」、「每样看起来都好好吃！」、「很棒的点心店，还保留推车服务！好新鲜又美味！」、「看起来超美味！尤其是煎堆——好食！」

图片及资料来源：Instagram@onroadrob

文：Y