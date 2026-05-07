荃湾菜档被指「卖烂菜」？街坊狠批用1阴招扮靓菜：永不帮衬

买餸煮饭是市民日常，但称心满意的购物体验并非必然。近日，有荃湾街坊在社交平台讨论区发文，指在该区一间菜档疑遭遇不良销售手法，买回家的菜「金玉其外，败絮其中」，令他相当气愤。

荃湾街坊买菜中伏 菜档1招沟货卖「烂菜」

事主买到的菜已经变黄、看似是菜头菜尾。

有在网民Facebook大呻买菜中伏。

一名网民于Facebook群组「荃湾人」发帖，分享其在杨屋道附近一间地舖菜档的不快经历。事主表示，他光顾该菜档购买菜芯，当时档主「将啲靓嘅菜堆到劲高」，未有为意，但回家后却发现整袋所谓的新鲜蔬菜，只有面头一层是好的，底下全是「烂菜」，让他气愤直言「永不帮衬」。从事主上传的照片可见，胶袋内装满了已变黄、看似是菜头菜尾的部份，与一般新鲜翠绿的蔬菜相距甚远。

网民共鸣：呢几年起码见过几十次

帖文一出，随即引起大量网民共鸣，不少人留言表示曾有类似遭遇。有网民指出该菜档的手法「呢几年起码见过几十次」，早已臭名远播。亦有留言称「我都试过，全部烂臭，仲有曱甴」，批评档主「做生意唔唔老实」、「等执啦」。

有街坊则建议光顾街市内其他信誉较好的菜档，例如街市楼上的店舖，指其「买左十几年餸都宁愿行多两步入街市上面买，真系好食同新鲜好多」。同时，有留言质疑菜档的蔬菜不新鲜，估计「唔一定系当日已烂成咁，系存放几日后才烂」。事主则回应，相片是「即日影菜，今日先行过去间舖，然后出post」，证实蔬菜是购买当天拍摄。事件再次揭露部份摊档可能存在的不良营商手法，严重影响消费者的信心。