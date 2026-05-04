Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

美心快餐长者优惠2026｜快闪一日！美心MX、Food²晚市75折 长者咭、乐悠咭适用！

饮食
更新时间：13:26 2026-05-04 HKT
发布时间：13:26 2026-05-04 HKT

美心MX及美心Food²为回馈广大长者支持，将于5月7日再度推出「长者优惠日」限时晚市折扣，长者顾客凭指定证件即可享晚市75折，优惠适用于堂食及外卖，让老友记们能以更实惠的价钱，轻松享用一顿丰富晚餐。

5月7日限定！ 美心MX及美心Food² 长者优惠 持长者咭/乐悠咭即享75折优惠

5月7日限定！ 美心MX及美心Food² 长者优惠 持长者咭/乐悠咭即享75折优惠
5月7日限定！ 美心MX及美心Food² 长者优惠 持长者咭/乐悠咭即享75折优惠

对于精打细算的长者们来说，这个优惠绝对不容错过。在即将到来的5月7日（星期四），凡持有「长者咭」、「乐悠咭」或「长者八达通」的顾客，于下午5时后亲临美心MX(西九高铁站除外) 及美心Food²分店，无论是选择在餐厅内舒适地用餐，还是外卖回家与家人分享，均可享有75折优惠。

食客可以借此机会品尝美心MX多款经典招牌菜式，例如家传户晓的「焗猪扒饭」，其厚切猪扒配上香浓的番茄酱汁和炒饭底，每一口都是满足的滋味；或是驰名的各式烧味，如蜜汁叉烧、脆皮烧鹅等，均是佐饭的最佳选择。美心Food²亦提供各式镬气小炒及精选套餐，同样适合一家大小的口味。

美心旗下连锁快餐每月持续有赏！

除了上述的一次性快闪优惠，美心MX及Food²亦贴心为长者提供持续的餐饮福利。原来，集团已将每月的第一个星期四定为「长者优惠日」，意味著长者们在5月7日之后，仍可在6月、7月等月份的第一个星期四，继续享受到晚市75折的优惠。

美心快餐长者优惠详情

  • 优惠日期：2026年5月7日（星期四）
  • 优惠时间：下午5时后
  • 适用分店：全线美心MX分店（西九高铁站分店除外）及全线美心Food²分店。
  • 使用方法：结账时请出示有效的「长者咭」、「乐悠咭」或「长者八达通」（不接受影印本）。

资料来源：美心MX (Maxim's MX)

延伸阅读：长者餐饮优惠2026｜46大连锁酒楼/快餐/放题 乐悠咭、长者咭折扣！大家乐/太兴/利东/牛大人

↓立即下载星岛头条App↓

↓立即下载星岛头条App↓

最Hit
湾仔酒店女子堕楼亡 砸中女途人受伤
00:55
湾仔酒店美籍妇堕楼亡 砸中大堂女住客昏迷送院 玻璃碎另伤4人
突发
4小时前
星岛独家︱谢振中任新闻处处长 政府破天荒公开招聘 打破政务官执掌传统 明日履新
01:18
星岛独家︱谢振中任新闻处处长 政府破天荒公开招聘 打破政务官执掌传统 明日履新
政情
8小时前
港珠澳大桥私家车撼通关检查亭翻侧 夫妇被困车内 女乘客送院不治
00:52
港珠澳大桥私家车撼通关检查亭翻侧 夫妇被困车内 女乘客送院不治
突发
5小时前
服役16年 六合彩明换新搅珠机！网民崩溃：热门号码统计一夜归零？专家学者揭更残酷真相｜Juicy叮
服役16年 六合彩明换新搅珠机！网民崩溃：热门号码统计一夜归零？专家学者揭更残酷真相｜Juicy叮
时事热话
5小时前
陈百祥夫妇豪宅宴客极尽奢华 别墅曝光外围气派不凡景致幽雅 叻哥饮到眼神迷蒙不醉无归
陈百祥夫妇豪宅宴客极尽奢华 别墅曝光外围气派不凡景致幽雅 叻哥饮到眼神迷蒙不醉无归
影视圈
17小时前
六合彩2.28亿金多宝｜搅珠前一刻落注$20 电脑飞头奖号码斩件上 捧走4位数字奖金｜Juicy叮
六合彩2.28亿金多宝｜搅珠前一刻落注$20 电脑飞头奖号码斩件上 捧走4位数字奖金｜Juicy叮
时事热话
2026-05-03 11:23 HKT
假如今日有100万 你会买甚么？ 全职投资者余伟龙：美恐爆股灾 留半仓现金买龙头股｜百万仓
全职投资者忧今年爆股灾 仿傚巴菲特留半仓现金 等跌市买8只股｜百万仓
投资理财
8小时前
王菲前夫李亚鹏香港密会神秘女子？ 酒店亲密牵手气质女正面曝光 与二婚妻离婚仅半年
王菲前夫李亚鹏香港密会神秘女子？ 酒店亲密牵手气质女正面曝光 与二婚妻离婚仅半年
影视圈
5小时前
25+英皇群星演唱会｜张敬轩患急性内耳迷路炎 确定取消演出 首场表演后严重不适
01:24
25+英皇群星演唱会｜张敬轩患急性内耳迷路炎 确定取消演出 首场表演后严重不适
影视圈
3小时前
《正义女神》高成彬竟撞样《爱回家》一角色？2年前离开剧组网民念念不忘：好挂住佢
《正义女神》高成彬竟撞样《爱回家》一角色？2年前离开剧组网民念念不忘：好挂住佢
影视圈
20小时前