美心快餐长者优惠2026｜快闪一日！美心MX、Food²晚市75折 长者咭、乐悠咭适用！

美心MX及美心Food²为回馈广大长者支持，将于5月7日再度推出「长者优惠日」限时晚市折扣，长者顾客凭指定证件即可享晚市75折，优惠适用于堂食及外卖，让老友记们能以更实惠的价钱，轻松享用一顿丰富晚餐。

5月7日限定！ 美心MX及美心Food² 长者优惠 持长者咭/乐悠咭即享75折优惠

5月7日限定！ 美心MX及美心Food² 长者优惠 持长者咭/乐悠咭即享75折优惠

对于精打细算的长者们来说，这个优惠绝对不容错过。在即将到来的5月7日（星期四），凡持有「长者咭」、「乐悠咭」或「长者八达通」的顾客，于下午5时后亲临美心MX(西九高铁站除外) 及美心Food²分店，无论是选择在餐厅内舒适地用餐，还是外卖回家与家人分享，均可享有75折优惠。

食客可以借此机会品尝美心MX多款经典招牌菜式，例如家传户晓的「焗猪扒饭」，其厚切猪扒配上香浓的番茄酱汁和炒饭底，每一口都是满足的滋味；或是驰名的各式烧味，如蜜汁叉烧、脆皮烧鹅等，均是佐饭的最佳选择。美心Food²亦提供各式镬气小炒及精选套餐，同样适合一家大小的口味。

美心旗下连锁快餐每月持续有赏！

除了上述的一次性快闪优惠，美心MX及Food²亦贴心为长者提供持续的餐饮福利。原来，集团已将每月的第一个星期四定为「长者优惠日」，意味著长者们在5月7日之后，仍可在6月、7月等月份的第一个星期四，继续享受到晚市75折的优惠。

美心快餐长者优惠详情

优惠日期：2026年5月7日（星期四）

优惠时间：下午5时后

适用分店：全线美心MX分店（西九高铁站分店除外）及全线美心Food²分店。

使用方法：结账时请出示有效的「长者咭」、「乐悠咭」或「长者八达通」（不接受影印本）。

资料来源：美心MX (Maxim's MX)

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