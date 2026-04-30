Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

港岛香格里拉Café TOO自助餐快闪特价！限定优惠码劲减$100 低至$402叹流浮山海鲜盛宴

饮食
更新时间：12:23 2026-04-30 HKT
发布时间：12:23 2026-04-30 HKT

座落于金钟核心地段的港岛香格里拉大酒店，其下的Café TOO咖啡厅向来是城中饕客品尝星级自助餐的首选之一，以其丰盛的国际美食和优雅舒适的环境而备受赞誉。最近，餐厅推出限时快闪优惠，让食客能以震撼优惠价，沉浸于全新「流浮山渔乡珍馐盛宴」的怀旧滋味中。当中自助午餐使用优惠码后，每位仅需$402起，绝对是不容错过的尝鲜机会！

【港岛香格里拉 Café TOO自助餐】
>>按此预订<<

港岛香格里拉 Café TOO自助餐优惠 体验流浮山渔乡风味

港岛香格里拉 Café TOO自助餐优惠
港岛香格里拉 Café TOO自助餐优惠

Café TOO的厨师团队匠心独运，将香港本地的渔港风味——流浮山的驰名地道海鲜，升华为一场奢华的味觉盛宴。这次「流浮山渔乡珍馐盛宴」主题，不仅仅是提供海鲜，更是对本土饮食文化的致敬。食客可以期待一系列以新鲜捕获的海产炮制的佳肴，加上各式精心烹调的环球美馔，为您的味蕾带来多层次的感官冲击。

午市快闪激减：$402起叹星级酒店海鲜自助午餐

想在繁忙的午间享受一顿丰盛的海鲜飨宴？这次的快闪优惠绝对能满足您的愿望。现时透过指定网站预订Café TOO的自助午餐，即可享85折优惠，平日折后价为$502。最吸引人的是，结帐时输入无门槛优惠码「GWBUFFET」，可即时再减$100，换言之，星期一至五的自助午餐最终只需$402/位。即使是周末或公众假期，折后也仅需$497/位，便能在2.5至3小时的用餐时间内，尽情品尝琳瑯满目的海鲜及国际美食，性价比极高。

晚市盛宴升级：3.5小时任食流浮山主题晚餐

若想体验更完整的「流浮山渔乡珍馐盛宴」，自助晚餐无疑是最佳选择。晚市的菜式选择更为丰富，用餐时间长达3.5小时，让您有充裕的时间细味每一道菜。同样地，经指定网站预订并输入优惠码「GWBUFFET」后，星期一至四的自助晚餐价格为$706/位；而气氛最热闹的星期五至日及公众假期，亦只需$754/位。以七百多元的价钱，便能于五星级酒店享受一场充满香港地道情怀的丰盛海鲜晚餐，绝对是物超所值。

 

【港岛香格里拉 Café TOO自助餐】
>>按此预订<<

  • 地址：香港中区法院道太古广场，港岛香格里拉7楼

  • 优惠码：GWBUFFET

  • 自助午餐详情 (用餐时间：星期一至五 12:00-14:30 | 星期六、日及公众假期 12:00-15:00)

    • 星期一至五：优惠价HK$402/位 (原价HK$691起)

    • 星期六、日及公众假期：优惠价HK$497/位

  • 自助晚餐详情 (用餐时间：18:30-22:00)

    • 星期一至四：优惠价HK$706/位 (原价HK$998起)

    • 星期五、六、日及公众假期：优惠价HK$754/位

  • 条款及细则

    • 优惠预订期：2026年4月30日12:00至2026年5月6日23:59。

    • 适用用餐日期：2026年5月1日至2026年6月30日

    • 所有价格已包含原价加一服务费

    • 优惠受条款及细则约束，详情请参阅预订网页

 

同场加映：湾仔自助山震撼优惠！$251/位叹360°旋转海景自助餐 饱览维港靓景任食海鲜

 

 

 

↓立即下载星岛头条App↓

↓立即下载星岛头条App↓

最Hit
96岁「美艳亲王」罗艳卿现身寿宴 巨型镶钻翡翠套装雍容华贵 曾揭「悭出一条街」致富之道
96岁「美艳亲王」罗艳卿现身寿宴 巨型镶钻翡翠套装雍容华贵 曾揭「悭出一条街」致富之道
影视圈
22小时前
星岛申诉王| 70后中女高调晒约会豪食$3200大餐 「埋单侠」现身回应 结局大逆转
申诉热话
20小时前
京东MALL香港首店插旗湾仔！占地约3万呎 门市睇完实物再落单 官方：即场试清楚先买
京东MALL香港首店插旗湾仔！占地约3万呎 门市睇完实物再落单 官方：即场试清楚先买
时尚购物
21小时前
六合彩2.28亿金多宝前夕 网民发现「必胜Bug」？高人：多一个人咁谂就输｜Juicy叮
六合彩2.28亿金多宝前夕 网民发现「必胜Bug」？高人：多一个人咁谂就输｜Juicy叮
时事热话
3小时前
谢贤激罕现身太平山顶 89岁坐轮椅消瘦冇牙扎马尾仍然型仔 亲民零架子显巨星风范
谢贤激罕现身太平山顶 89岁坐轮椅消瘦冇牙扎马尾仍然型仔 亲民零架子显巨星风范
影视圈
4小时前
星岛申诉王｜开箧忘记密码 网上教奇招自救 记者实测「无码解锁」行李箱神技
02:40
星岛申诉王｜开箧忘记密码网上5种方法自救 记者实测「无码解锁」行李箱
申诉热话
5小时前
周润发跑步被指瘦到脱相 一原因影响肌肉显苍老 外貌不敌同期一男星
周润发跑步被指瘦到脱相 一原因影响肌肉显苍老 外貌不敌同期一男星
影视圈
18小时前
六旬厨师强奸淫辱二奶女儿7载重囚18年 官狠批行为堕落可耻 二奶为生活稳定竟无视女儿求助
六旬厨师强奸淫辱二奶女儿7载重囚18年 官痛斥行为堕落可耻 二奶为生活稳定竟无视女儿求助
社会
23小时前
东张西望｜待嫁貌美港女「美容变毁容」  全面红肿流脓影响视力  美容师老公狂侮辱：报警啦
东张西望｜待嫁貌美港女「美容变毁容」  全面红肿流脓影响视力  美容师老公狂侮辱：报警啦
影视圈
15小时前
巴士「路口党」筑长蛇阵被轰自私 拣位自由惹议 网民教一句「咒语」即破解｜Juicy叮
巴士「路口党」筑长蛇阵被轰自私 拣位自由惹议 网民教一句「咒语」即破解｜Juicy叮
时事热话
23小时前