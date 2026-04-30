港岛香格里拉Café TOO自助餐快闪特价！限定优惠码劲减$100 低至$402叹流浮山海鲜盛宴

座落于金钟核心地段的港岛香格里拉大酒店，其下的Café TOO咖啡厅向来是城中饕客品尝星级自助餐的首选之一，以其丰盛的国际美食和优雅舒适的环境而备受赞誉。最近，餐厅推出限时快闪优惠，让食客能以震撼优惠价，沉浸于全新「流浮山渔乡珍馐盛宴」的怀旧滋味中。当中自助午餐使用优惠码后，每位仅需$402起，绝对是不容错过的尝鲜机会！

港岛香格里拉 Café TOO自助餐优惠 体验流浮山渔乡风味

港岛香格里拉 Café TOO自助餐优惠

Café TOO的厨师团队匠心独运，将香港本地的渔港风味——流浮山的驰名地道海鲜，升华为一场奢华的味觉盛宴。这次「流浮山渔乡珍馐盛宴」主题，不仅仅是提供海鲜，更是对本土饮食文化的致敬。食客可以期待一系列以新鲜捕获的海产炮制的佳肴，加上各式精心烹调的环球美馔，为您的味蕾带来多层次的感官冲击。

午市快闪激减：$402起叹星级酒店海鲜自助午餐

想在繁忙的午间享受一顿丰盛的海鲜飨宴？这次的快闪优惠绝对能满足您的愿望。现时透过指定网站预订Café TOO的自助午餐，即可享85折优惠，平日折后价为$502。最吸引人的是，结帐时输入无门槛优惠码「GWBUFFET」，可即时再减$100，换言之，星期一至五的自助午餐最终只需$402/位。即使是周末或公众假期，折后也仅需$497/位，便能在2.5至3小时的用餐时间内，尽情品尝琳瑯满目的海鲜及国际美食，性价比极高。

晚市盛宴升级：3.5小时任食流浮山主题晚餐

若想体验更完整的「流浮山渔乡珍馐盛宴」，自助晚餐无疑是最佳选择。晚市的菜式选择更为丰富，用餐时间长达3.5小时，让您有充裕的时间细味每一道菜。同样地，经指定网站预订并输入优惠码「GWBUFFET」后，星期一至四的自助晚餐价格为$706/位；而气氛最热闹的星期五至日及公众假期，亦只需$754/位。以七百多元的价钱，便能于五星级酒店享受一场充满香港地道情怀的丰盛海鲜晚餐，绝对是物超所值。