连锁中菜馆「港味」激抵优惠！$6.8叹点心/$35香妃鸡 1地区店限定

海港集团旗下的中菜馆「港味」，一向以其地道的港式风味和精致的中式菜肴，吸引著众多食客。最近，该品牌的油塘店突然推出一系列震撼优惠，涵盖早茶、下午茶、午市套餐及外卖烧味，当中$6.8起的精美点心和$35的皇朝香妃鸡（半只）外卖最为瞩目，绝对是附近居民和上班族的福音！

油塘港味$6.8起点心优惠 早茶/下午茶限定

「港味 」油塘店于早茶及下午茶时段推出多款点心，价钱仅由$6.8起。

对于喜爱「一盅两件」的香港人来说，点心优惠无疑最具吸引力。「港味 」油塘店现于早茶及下午茶时段推出多款点心，价钱仅由$6.8起。食客可以品尝到各种经典及创意的点心，例如皮薄馅靓的虾饺、口感丰富的烧卖，还有造型精致、打卡一流的天鹅酥。无论是与家人共享天伦之乐，还是与朋友忙里偷闲，这个价钱都能让您尽情享受一顿丰盛的点心盛宴。

$35叹皇朝香妃鸡 嫩滑外卖之选

「皇朝香妃鸡」外卖优惠价，半只仅需$35，全只也只需$68。

除了堂食点心，「港味」的外卖烧味同样出色。店家特别推介「皇朝香妃鸡」，外卖优惠价半只仅需$35，全只也只需$68。香妃鸡以其皮薄肉滑、鸡味浓郁而闻名，经过师傅巧手烹调，肉质鲜嫩多汁，配上一碗白饭，就是一顿令人满足的午餐或晚餐。此优惠只限外卖，数量有限，售完即止，想品尝的顾客记得提早行动。

脆皮烧乳鸽与烧味米线 同步优惠

除了点心和香妃鸡，店家还提供另外两款诚意十足的优惠。从上午11时起，食客可以$38的优惠价品尝到即叫即烧的「脆皮烧乳鸽」，每人限点一只，保证新鲜热辣。而在下午2时至4时，更有「烧味米线」供应，每碗仅售$26.8，是下午茶时段的暖胃之选。

油塘「港味」优惠详情