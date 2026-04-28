港人分析本地泰菜5大「好食讯号」！ 门口摆木人公仔/必备五味架 网民反指1点最关键：够正宗就得！

香港被誉为美食天堂，各国菜式应有尽有。近日，有港人在社交平台上发文，认为想在香港找一间正宗又好食的泰国餐厅，只需单凭餐厅的装修和细节就能判断，并分析本地泰菜5大「好食讯号」，包含门口摆放合掌木人公仔、桌面必备五味架等。帖文一出随即引起热烈讨论，不少网民补充其他判断标准，并指出1特征最关键，即看下文了解详情。

港人分析本地泰菜5大「好食讯号」！ 门口摆木人公仔／必备五味架

泰国菜一直深受香港食客欢迎，泰菜餐厅随处可见，特别在九龙城一带，更有达10万泰港混血二代定居，因而衍生出不少泰国餐厅，有「小泰国」之称，不过，泰国餐厅虽多，但味道如何网民自有一套方法去识别。近日，有网民在Threads上发文，直言本地泰菜餐厅只要有5大「好食讯号」，就可以「睇得出间泰国嘢系好食」，包括：

门口摆放双手合十的木人公仔 悬挂前泰皇照片 用餐椅子坐得「不舒服」 桌面必备五味架 听不懂食客落单的店员

网民反指1点最关键：够正宗就得！

帖文引起网民热议，有网民认同楼主所言，「有泰皇相呢个真」、「以前湾仔有几间泰菜有齐你讲嘅嘢，乡里仲可以换港币，前前后后都系泰国人食紧」、「九龙城泰皇阁真系有合十公仔。」

也有网民提出更多好食泰国餐厅的特征，「打抛饭冇豆角」、「白色光管，张台有白色胶台布，餐牌系一页页过胶咁」、「仲有陈年虾酱/鱼露味」、「我个人觉得只有一条，就喺门口排队条龙长唔长。」其中，不少网民指出，装修只是其次，最关键的是餐厅需由泰国人主理，才能保证足够正宗，「简单嚟讲泰国人主理」、「睇吓有冇泰国人。」

图片及资料来源：Threads@cal_feliciano

文：Y