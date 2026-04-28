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大快活$29下午茶套餐！瑞士汁/生炸鸡髀配红豆冰 全线分店供应

饮食
更新时间：13:35 2026-04-28 HKT
发布时间：13:35 2026-04-28 HKT

在急速的生活节奏中，实惠又方便的下午茶成为许多市民忙里偷闲的「充电」选择。近日，连锁快餐店「大快活」推出震撼快闪优惠，让顾客在下午茶时段能以$29的价格，品尝到经典的鸡髀配红豆冰，为忙碌的下午注入活力。

大快活特价下午茶餐 $29叹瑞士汁/生炸鸡髀配红豆冰

大快活特价下午茶餐 $29叹瑞士汁/生炸鸡髀配红豆冰
大快活特价下午茶餐 $29叹瑞士汁/生炸鸡髀配红豆冰

$29茶餐大快活全线分店供应

对于许多香港人来说，茶餐厅的鸡髀与红豆冰是充满回忆的经典组合。大快活今次推出的「瑞士汁鸡髀」外皮油光润泽，肉质保持嫩滑多汁，每一口都充满了甜而不腻的酱汁风味。配上一杯冰凉透心的「粒粒红豆冰」，不仅消暑解渴，更能平衡鸡髀的浓郁口感，堪称完美的配搭。

如果偏爱香口炸物，这次的优惠同样照顾到您的口味。顾客可选择转配「原只淮盐生炸鸡髀」，享受截然不同的味觉体验。鸡髀采用传统的生炸方式处理，口感脆卜卜。鸡皮上洒上特制的淮盐，咸香十足，风味独特，惹味程度让人回味无穷。

大快活$29下午茶餐优惠

  • 推广优惠：
    1. 瑞士汁鸡髀 + 粒粒红豆冰
    2. 原只淮盐生炸鸡髀 + 粒粒红豆冰
  • 优惠价格：$29
  • 适用时段：下午茶时段
  • 适用分店：全线大快活分店
  • 条款及细则：优惠受条款及细则约束，详情请向店员查询。

 

资料来源：大快活 Fairwood

 

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