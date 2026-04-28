香港仔金记冰室「弹出弹入」终结业？40分店饮食王国萎缩至仅剩4间 街坊：之前系咪回光返照

在本地消费意欲疲弱及经营成本上涨的双重压力下，本港连锁式餐厅的经营挑战日益严峻。全盛时期曾拥40间分店的连锁品牌「金记冰室」，其位于香港仔中心的分店近月在经历短暂拉闸又重开的风波后，再度拉闸停业并贴出「租约期满」告示，令不少街坊及网民感到相当混乱，并再次引发外界对此品牌经营状况的关注。

金记冰室香港仔分店「弹出弹入」 停业装修重开后再拉闸

「金记冰室」位于香港仔中心的分店，在经历短暂拉闸又重开的风波后。 (南区之友 2.0＠Facebook图片)

再度拉闸停业并贴出「租约期满」告示。 (南区之友 2.0＠Facebook图片)

事缘在四月初，已有网民在社交平台上分享，指该分店拉上大闸，并贴出「内部装修 暂停营业」的告示。其后，告示一度更换为「炉具维修暂停营业」，并在短时间内重开。正当大众以为风波暂告一段落时，该店于昨日（27日）再次关门，闸上贴出了「租约期满」的新告示，似乎为这次的结业疑云划上了句号。

网民困惑：到底执定唔执

该分店的营业装况一波三折，令不少街坊大感困惑。有网民留言形容其「弹出弹入，我好乱呀」、「到底佢执定唔执」，亦有人认为之前的短暂重开只是「回光返照」。对于最终的结业，有网民表示「今次坚喇㖞终于」，似乎早已预料到此结局，更有网民因品牌近年下滑而误以为「一早执X晒」。网上讨论中，不少人将原因归咎于高昂的租金，猜测「租贵一定唔想续约」，甚至怀疑是「无交租停业」。

连锁品牌创立50多年 全盛时期逾40分店

「金记冰室」品牌已创立50多年。 (网上资料图片)

「金记冰室」由1967年的大排档发展至今，高峰时期曾拥有约40间分店，是本地餐饮业的知名品牌。然而，自2024年起，该品牌已陆续结束多间分店，其母公司「金记餐饮有限公司」早前更被高等法院颁令清盘，并传出拖欠员工薪金及拍卖店内资产等消息。从全盛时期的数十间分店，到如今仅余九龙塘、筲箕湾、数码港及湾仔约4间分店，品牌的急剧萎缩已成事实。

图片来源：南区之友 2.0＠Facebook