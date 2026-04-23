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大家乐快闪斩料优惠！$50叹足一斤香浓芝麻鸡 $10超加配卤水拼盘/糖水/葡挞

饮食
更新时间：13:00 2026-04-23 HKT
发布时间：13:00 2026-04-23 HKT

连锁快餐店大家乐近日再度推出「超值家餸外卖优惠」，以震撼价$50即可享受足一斤的香浓芝麻鸡，另设有$10起加购小食拼盘、糖水等优惠，无论是作为下午茶点或晚餐加餸，都是一个非常吸引的选择。

大家乐足一斤芝麻鸡快闪$50 $10超加配卤水拼盘/糖水/葡挞

大家乐足一斤芝麻鸡快闪$50 $10超加配卤水拼盘/糖水/葡挞
大家乐足一斤芝麻鸡快闪$50 $10超加配卤水拼盘/糖水/葡挞

大家乐这次推广的主角「香浓芝麻鸡」经过精心烹调，外皮呈现诱人的金黄色，口感香脆，表面再撒上一层烤香的芝麻，增添了丰富的香气层次。每只鸡更保证「足一斤」，份量十足，适合2至3人家庭分享。

大家乐斩料优惠 下午3时后供应

外卖优惠于每日下午3时后供应，正好迎合下午茶及晚餐时段的需求。顾客除了可以$50的优惠价购买原只香浓芝麻鸡外，大家乐还提供多款超值「加配」选项，只需额外付$12，即可追加一份包含两只卤水鸡中翼及红肠的小食拼盘。若想将其作为正餐，可以$10加配白饭及糖水各一碗，或是同样以$10加配两件新鲜出炉的葡挞，为这顿滋味餐点画上完美句号。

大家乐外卖斩料优惠

  • 推广产品： 香浓芝麻鸡（外卖自取）
  • 优惠价格：
    • 优惠价：$50
    • 包斩服务：+$6
  • 供应时间： 每日下午3时后
  • 加配选项：
    • +$12：卤水鸡中翼(2只)拼红肠
    • +$10：白饭拼糖水(各1碗)
    • +$10：葡挞(2件)
  • 条款细则：
    • 此优惠仅限外卖自取。
    • 优惠受条款及细则约束，详情请向店员查询。
    • 推广期及供应情况或因应分店而异，建议购买前先作确认。
    • 大家乐保留随时更改或终止此优惠的最终决定权。

 

资料来源：大家乐 Café de Coral

 

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