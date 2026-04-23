大埔街坊酒楼推「留港消费优惠 」！午市卖$19.8堂食迷你饭 卤水四宝/生炒牛肉/冬瓜粒汤饭任拣

位于大埔的街坊中式酒楼「大日子酒家」，最近为了鼓励留港消费，特别推出震撼的午市优惠，食客能以近乎「两餸饭」的价钱，在舒适的酒楼环境中享用即叫即制的堂食迷你饭，其中迷你卤水四宝饭等经典选择，只需$19.8即可品尝！

大埔「大日子酒家」推留港消费优惠 $19.8堂食午饭3款任拣

大埔「大日子酒家」推出$19.8美味午餐。

这次「留港消费优惠」的核心，是三款精心设计的迷你客饭，每款均以$19.8的优惠价提供。这项优惠旨在为附近的上班族和街坊提供一个既经济又美味的午餐选择。食客可以从三款各具风味的饭食中任选其一，无论是偏爱浓郁口味还是清淡之选，都能找到心头好。

迷你卤水四宝饭用料绝不马虎，四餸配上吸满卤水汁的白饭，每一口都是满足的滋味。迷你生炒牛肉饭是经典粤式小炒，新鲜的牛肉片经过大火快速爆炒，镬气十足。若想在炎炎夏日或胃口稍逊时来点清新的午餐，迷你冬瓜粒汤饭便是理想之选。清甜的冬瓜粒与肉碎、冬菇等配料一同熬煮成汤，再加入热腾腾的米饭，口感清爽不油腻，既能饱腹又能消暑。有网民亦大赞优惠吸引，指「留港消费舒适宁静，小店酒楼也有好食物」。

大日子酒家优惠详情