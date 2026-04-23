铜锣湾海港荟$88震撼优惠 原只烧鹅皇/花胶炖汤/蒸南瓜子斑 全日特价供应

座落于铜锣湾心脏地带利舞台广场的海港荟，向来是家庭聚会和商务宴请的热门选择。近日，酒楼特别推出「$88震撼优惠三选一」活动，让顾客能以亲民的价钱，品尝餐厅三款精心炮制的招牌菜式，包括蒸南瓜子斑、花胶海螺炖鸡汤及鹅皇，性价比极高，绝对不容错过。

铜锣湾海港荟全日特价三选一 $88叹原只烧鹅皇/花胶炖汤/蒸南瓜子斑

铜锣湾海港荟全日特价三选一 $88叹原只烧鹅皇/花胶炖汤/蒸南瓜子斑

海港饮食集团旗下酒楼「海港荟」推出全新小菜三选一优惠，并于星期一至日全日供应，无论是午市或是晚市均可享有此项震撼优惠。顾客凡入座惠顾，即可以$88选购三款招牌菜的其中一款，包括黄皮酱蒸南瓜子斑、枇杷纽西兰花胶海螺炖鸡汤或海港荟烧鹅皇。

当中，「海港荟烧鹅皇」是酒楼的镇店之宝，选用优质肥美的鹅只，以秘制酱料腌制后挂炉烧烤，出炉的烧鹅皮脆肉嫩，油香四溢，是许多老饕的必点菜式。若偏爱滋补汤品，「枇杷纽西兰花胶海螺炖鸡汤」则是绝佳选择。汤底以鲜鸡、海螺和多种药材长时间炖煮，味道浓郁鲜甜，不仅暖胃，更有养颜润肺之效。而对于海鲜爱好者，「黄皮酱蒸南瓜子斑」则带来了创新的味觉体验。

海港荟$88三选一优惠

地址： 铜锣湾波斯富街99号利舞台广场22楼

订座电话： 2110 2068

优惠内容： 以下三款菜式任选其一，每款优惠价$88。 黄皮酱蒸南瓜子斑 枇杷纽西兰花胶海螺炖鸡汤 海港荟烧鹅皇

条款及细则： 此优惠仅限于海港荟(利舞台店)。 优惠每日数量有限，售完即止。 详情请致电餐厅查询。



资料来源：海港饮食集团