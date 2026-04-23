Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

铜锣湾海港荟$88震撼优惠 原只烧鹅皇/花胶炖汤/蒸南瓜子斑 全日特价供应

饮食
更新时间：11:48 2026-04-23 HKT
发布时间：11:48 2026-04-23 HKT

座落于铜锣湾心脏地带利舞台广场的海港荟，向来是家庭聚会和商务宴请的热门选择。近日，酒楼特别推出「$88震撼优惠三选一」活动，让顾客能以亲民的价钱，品尝餐厅三款精心炮制的招牌菜式，包括蒸南瓜子斑、花胶海螺炖鸡汤及鹅皇，性价比极高，绝对不容错过。

铜锣湾海港荟全日特价三选一 $88叹原只烧鹅皇/花胶炖汤/蒸南瓜子斑 

铜锣湾海港荟全日特价三选一 $88叹原只烧鹅皇/花胶炖汤/蒸南瓜子斑 
铜锣湾海港荟全日特价三选一 $88叹原只烧鹅皇/花胶炖汤/蒸南瓜子斑 

海港饮食集团旗下酒楼「海港荟」推出全新小菜三选一优惠，并于星期一至日全日供应，无论是午市或是晚市均可享有此项震撼优惠。顾客凡入座惠顾，即可以$88选购三款招牌菜的其中一款，包括黄皮酱蒸南瓜子斑、枇杷纽西兰花胶海螺炖鸡汤或海港荟烧鹅皇。

当中，「海港荟烧鹅皇」是酒楼的镇店之宝，选用优质肥美的鹅只，以秘制酱料腌制后挂炉烧烤，出炉的烧鹅皮脆肉嫩，油香四溢，是许多老饕的必点菜式。若偏爱滋补汤品，「枇杷纽西兰花胶海螺炖鸡汤」则是绝佳选择。汤底以鲜鸡、海螺和多种药材长时间炖煮，味道浓郁鲜甜，不仅暖胃，更有养颜润肺之效。而对于海鲜爱好者，「黄皮酱蒸南瓜子斑」则带来了创新的味觉体验。

海港荟$88三选一优惠

  • 地址： 铜锣湾波斯富街99号利舞台广场22楼
  • 订座电话： 2110 2068
  • 优惠内容： 以下三款菜式任选其一，每款优惠价$88。
    • 黄皮酱蒸南瓜子斑
    • 枇杷纽西兰花胶海螺炖鸡汤
    • 海港荟烧鹅皇
  • 条款及细则：
    • 此优惠仅限于海港荟(利舞台店)。
    • 优惠每日数量有限，售完即止。
    • 详情请致电餐厅查询。

 

资料来源：海港饮食集团

 

同场加映：蒸庐手工点心套餐5折！人均$60叹炖汤配虾饺皇/烧卖皇/爆浆流心蛋牛肉饭

答问题送丰富礼品↓

答问题送丰富礼品↓

最Hit
香港周围都系「无处可去老人」？长者坐麦记发呆被指「无聊麻木」 内地网民热议：要在大陆就多活动了
香港周围都系「无处可去老人」？长者坐麦记发呆被指「无聊麻木」 内地网民热议：要在大陆就多活动了
生活百科
21小时前
00后悭妹800万置业上车 不视供楼为压力「感恩拥真正属于自己空间」
00后悭妹800万置业上车 不视供楼为压力「感恩拥真正属于自己空间」
楼市动向
7小时前
施明设灵丨妹夫邓梓峰等艺人到场致哀 钟志光爆灵堂内李家鼎三父子互动细节 鼎爷于场外手震食杯面
03:05
施明设灵丨妹夫邓梓峰等艺人到场致哀 钟志光爆灵堂内李家鼎三父子互动细节 鼎爷于场外手震食杯面
影视圈
16小时前
施明丧礼丨李泳汉李泳豪送别亡母各行各路 哥哥称「正当手段」拒弟妇入场 豪仔拭泪：唔讲喇
施明丧礼丨李泳汉李泳豪送别亡母各行各路 哥哥称「正当手段」拒弟妇入场 豪仔拭泪：唔讲喇
影视圈
2小时前
施明设灵丨黄沾长子黄宇瀚罕露面 低调到场送别表姐施明 2年前受访谈亡父认曾关系疏离
施明设灵丨黄沾长子黄宇瀚罕露面 低调到场送别表姐施明 2年前受访谈亡父认曾关系疏离
影视圈
16小时前
陈炜江美仪闪耀亚视群星聚会 TVB富贵女星出钱促成饭局 近日斥千万入市启德新楼
陈炜江美仪闪耀亚视群星聚会 TVB富贵女星出钱促成饭局 近日斥千万入市启德新楼
影视圈
23小时前
施明设灵｜李家鼎李泳豪离场直奔酒店 拒出席明天解秽酒 李泳汉避答禁弟妇Agnes入灵堂风波
03:05
施明设灵｜李家鼎李泳豪离场直奔酒店 拒出席明天解秽酒 李泳汉避答禁弟妇Agnes入灵堂风波
影视圈
15小时前
马会主席廖长江（右二）及其太太（左一）获「赛马会社区七人榄球计划」受惠者致谢。
马会以榄球连系社区
社会资讯
19小时前
施明丧礼｜李家鼎哀伤送别前妻无法言语 两子先后抵达独欠李泳豪太太
施明丧礼｜李家鼎哀伤送别前妻无法言语 两子先后抵达独欠李泳豪太太
影视圈
3小时前
居屋 绿置居 白居二2025｜4月底同步接受申请 一文睇清申请日期、地点及新措施
社会
20小时前