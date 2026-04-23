铜锣湾海港荟$88震撼优惠 原只烧鹅皇/花胶炖汤/蒸南瓜子斑 全日特价供应
更新时间：11:48 2026-04-23 HKT
发布时间：11:48 2026-04-23 HKT
发布时间：11:48 2026-04-23 HKT
座落于铜锣湾心脏地带利舞台广场的海港荟，向来是家庭聚会和商务宴请的热门选择。近日，酒楼特别推出「$88震撼优惠三选一」活动，让顾客能以亲民的价钱，品尝餐厅三款精心炮制的招牌菜式，包括蒸南瓜子斑、花胶海螺炖鸡汤及鹅皇，性价比极高，绝对不容错过。
铜锣湾海港荟全日特价三选一 $88叹原只烧鹅皇/花胶炖汤/蒸南瓜子斑
海港饮食集团旗下酒楼「海港荟」推出全新小菜三选一优惠，并于星期一至日全日供应，无论是午市或是晚市均可享有此项震撼优惠。顾客凡入座惠顾，即可以$88选购三款招牌菜的其中一款，包括黄皮酱蒸南瓜子斑、枇杷纽西兰花胶海螺炖鸡汤或海港荟烧鹅皇。
当中，「海港荟烧鹅皇」是酒楼的镇店之宝，选用优质肥美的鹅只，以秘制酱料腌制后挂炉烧烤，出炉的烧鹅皮脆肉嫩，油香四溢，是许多老饕的必点菜式。若偏爱滋补汤品，「枇杷纽西兰花胶海螺炖鸡汤」则是绝佳选择。汤底以鲜鸡、海螺和多种药材长时间炖煮，味道浓郁鲜甜，不仅暖胃，更有养颜润肺之效。而对于海鲜爱好者，「黄皮酱蒸南瓜子斑」则带来了创新的味觉体验。
海港荟$88三选一优惠
- 地址： 铜锣湾波斯富街99号利舞台广场22楼
- 订座电话： 2110 2068
- 优惠内容： 以下三款菜式任选其一，每款优惠价$88。
- 黄皮酱蒸南瓜子斑
- 枇杷纽西兰花胶海螺炖鸡汤
- 海港荟烧鹅皇
- 条款及细则：
- 此优惠仅限于海港荟(利舞台店)。
- 优惠每日数量有限，售完即止。
- 详情请致电餐厅查询。
资料来源：海港饮食集团
同场加映：蒸庐手工点心套餐5折！人均$60叹炖汤配虾饺皇/烧卖皇/爆浆流心蛋牛肉饭
最Hit
马会以榄球连系社区
19小时前