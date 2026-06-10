希腊主厨坐镇湾仔扒房　主打28日熟成牛扒／罕见干式熟成鱼

说到希腊菜，阳光与海洋的气息仿佛扑面而来，不少人第一印象都是芝士、海鲜、橄榄等。但近日有间位于湾仔的希腊餐厅打破这既定印象，将希腊菜与熟成牛扒结合，带来截然不同的餐饮体验。

由希腊籍总厨 Panos Kalamidas 主理的「Santorini Steakhouse」近日于湾仔开业，餐厅以现代希腊扒房为定位，融合传统希腊风味与专业熟成技术，为食客带来熟成牛扒及较罕见的干式熟成时令鱼料理。

主打专业28日熟成技术 重新演绎希腊海陆风味

总厨 Panos Kalamidas 出身于希腊的餐饮世家，受家族经营的餐厅与酒店薰陶，其后先后于伦敦、上海及北京等地工作，累积逾 20 年经验，曾任职于 Morton's The Steakhouse 等专业厨房，奠定其处理西式料理及牛扒的稳固基础，以及肉类熟成的专业技术。

Santorini Steakhouse 的一大特色是其熟成料理。餐厅精选多款顶级牛扒，根据不同部位的特性，采用干式或湿式方法熟成 28 日以上。干式熟成旨在带出如坚果和蓝芝士般的浓郁风味层次；湿式熟成则著重保留肉质的嫩滑与纯粹肉香。重点推介的牛扒款式包括以朱古力喂饲的澳洲 Mayura 全血和牛、M5 战斧牛扒以及安格斯 T 骨牛扒。

另一瞩目的焦点，是在香港罕见的「干式熟成时令鱼」。有别于一般追求「新鲜海鲜」的慨念，总厨 Panos 透过精准的温湿度控制，抽走鱼肉多余水分，不仅没有牺牲鲜味，反而令风味更为集中，口感更细腻，颠覆食客对鱼鲜的固有体验。

坚持正宗家乡风味 引入希腊直送食材

即使主打熟成肉食，餐厅依然保留了希腊菜的灵魂。为呈现正宗家乡风味，Chef Panos坚持采用多款由希腊直送的食材，并亲自制作四款经典希腊酱料 —— 酸奶黄瓜酱、鳕鱼子柠檬酱、烤茄子酱及橄榄酱，搭配温热的皮塔面包，体现希腊的传统饮食文化。餐厅主打「分享式用餐」，设有二人套餐（$1,188）及四人套餐（$3,588），让食客与亲朋好友一同享用，感受热情好客的希腊饮食文化。