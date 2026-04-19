观塘沪菜酒楼晚市7折优惠！单点小菜/点心/酒水 星期一至日都适用
更新时间：14:02 2026-04-19 HKT
发布时间：14:02 2026-04-19 HKT
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位于观塘骏业街的上海菜馆沪玥茗居，凭借其正宗的上海风味与精致的手工点心，于去年尾开幕不久便吸引了众多食客。最近，餐厅特别推出「春日雅馔」晚市优惠，只要一个方法，食客即可享用单点菜式7折的限时优惠，是与亲朋好友共享春日晚宴的好机会。
观塘上海菜酒楼沪玥茗居晚市优惠！单点菜式/点心/酒水7折
继抵食$228/位的3小时点心放题后，刚于去年年尾开张的沪玥茗居再度推出新的晚市优惠。由即日起至4月30日期间，顾客只需追踪餐厅的社交平台，并于店内完成打卡分享，即可享单点小菜、精选点心及酒水7折的优惠。
沪玥茗居主打正宗上海菜，菜单涵盖经典到创意的多样选择。虽然店内的鲍参翅肚及蟹类菜式不参与这次折扣，但仍有众多招牌菜式可供选择，推介小菜有花胶云吞鸡、金汤酸菜鱼、宫保脆虾球、茶树菇炒牛柳等，而点心则有羊肚菌鲜菇饺及千丝萝卜酥等，味道更融合了传统与新意，让食容充满惊喜。
沪玥茗居晚市7折
- 地址：观塘骏业街44号银八2楼
- 订座电话：2891 6188
- 优惠期限：即日起至4月30日
- 适用时段：逢星期一至日晚市堂食
- 注意事项：优惠只适用于精选点心、单点小菜与酒水，部分鲍参翅肚及蟹菜式除外
资料来源︰沪玥茗居 HuYue Shanghai
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