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八达通大派$40回赠！外游消费必用 内地/泰国/日本/韩国付款享8%回赠兼赢机票

饮食
更新时间：12:22 2026-04-17 HKT
发布时间：12:22 2026-04-17 HKT

八达通不单止是香港人日常生活必用的支付工具，近年亦慢慢变成旅游支付的热门选择。八达通将香港人熟悉的无现金支付体验，无缝延伸至全球多个热门旅游地点。最近，八达通App更延长了一项极具吸引力的推广优惠，单次消费满指定金额即可享高达8%的回赠，让旅客在享受便利的同时，也能节省开支！

八达通App旅游优惠 消费满$250即享$20回赠

旅客只需在出发前完成简单的网上登记，并在旅途中使用八达通App的QR支付功能，消费满额即可获得港币20元的八达通银包增值额。
旅客只需在出发前完成简单的网上登记，并在旅途中使用八达通App的QR支付功能，消费满额即可获得港币20元的八达通银包增值额。

八达通App的「旅游」页面整合了多个地区的主流电子支付网络，为用户提供如当地人一般的便捷支付体验。透过QR Code扫码支付功能，用户无需预先兑换大量外币现金，也无需担心信用卡手续费，便可在多个国家轻松消费。其支援的支付网络涵盖范围广泛，包括全球通行的银联、内地常用的微信支付，以及泰国的PromptPay、日本的PayPay和韩国的ZeroPay。特别是在日本，透过PayPay付款更可享零手续费、优惠汇率及商户折扣等多重著数，让旅程更添实惠。

为了让更多用户体验到海外支付的便利，八达通App更将备受欢迎的回赠优惠延长。旅客只需在出发前完成简单的网上登记，并在旅途中使用八达通App的QR支付功能，单一消费满港币250元或以上，即可获得港币20元的八达通银包增值额，回赠率高达8%。此优惠极具弹性，每位用户在推广期内最多可享受两次，总计赚取港币40元的回赠。对于计划多次短途旅行或有较大消费需求的旅客而言，这无疑是一个不容错过的好消息。

限时加码！外游消费抽香港航空双人机票

除了吸引的现金回赠，八达通App还加码推出机票抽奖活动，为旅程带来额外惊喜。用户在指定期限内完成登记，并在海外单一消费满港币250元，即可自动获得抽奖机会，有机会赢取香港航空送出的双人来回机票。更吸引人的是，抽奖机会可以累积，消费次数越多，中奖机会越大。即使是在消费后登记，只要在推广期内，该笔消费同样有效，让每位用户都有机会成为幸运儿。

八达通App旅游优惠详情

  • 优惠一：HK$20现金回赠

    • 推广日期： 即日起至2026年5月15日

    • 优惠内容： 经网上登记后，使用八达通App QR支付单一消费满HK$250或以上，可获HK$20八达通银包增值额。

    • 优惠上限： 每人最多可享2次，总计HK$40回赠。名额有限，按合资格交易时间先到先得。

    • 登记回赠优惠 >>按此<< 

  • 优惠二：双人来回机票抽奖

    • 推广日期： 即日起至2026年4月30日

    • 参与方式： 经网上登记后，使用八达通App QR支付单一消费满HK$250或以上，即可获抽奖机会一次，机会可累积。

    • 奖品： 香港航空双人来回机票

    • 登记参加抽奖 >>按此<<

  • 所有优惠均受相关条款及细则约束，详情请参阅八达通官方网站。

 

同场加映：香港电车官方手机App登场！实时到站预报+车务通知 设1功能方便旅客 附使用方式+下载连结

 

 

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