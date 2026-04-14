餐厅店员1原因要求食客「转让」锅贴？目击港人震惊：真系闻所未闻 店方有回应……

香港饮食业服务质素不时被诟病，近日有港人在社交平台发文，指日前在深水埗一间餐厅目击离谱一幕，称店员竟因1事要求食客「转让」尚未进食的锅贴予其他客人，被拒绝后仍不心息，最后遭群起斥「咁唔卫生！」才作罢，让他大感震惊，形容事件荒谬，「真系闻所未闻！」即看下文了解详情。

店员1原因要求食客「转让」锅贴？遭群起斥：「咁唔卫生！」

近日，有港人在Threads发文，指昨日（13日）在深水埗「君户锅贴大王」吃晚饭时目击离谱一幕，「隔咗几晚都忍唔住Post上嚟！真系闻所未闻。」据事主描述，当日他入座后点了5只锅贴和1杯豆浆，店员表示需等候约10分钟，「我话可以呀！」期间，他又留意到邻桌一位较早到店的男客人已经开始享用锅贴。

此时，有一位女士进店购买锅贴外卖，「期间有个小姐嗌外卖又系叫锅贴。」店员突然急忙走进店内，要求该名邻桌男客人「转让」其尚未进食的3只锅贴予外卖客人：「先生，我转头补返3只锅贴俾你啊，有个小姐嗌外卖呀！」男客人对此十分错愕，随即表示：「我食过点俾你啊！你有冇卫生常识㗎！」惟店员仍坚持：「好快咋，3分钟补返俾你」，直至全场食客不满斥「咁唔卫生」后，店员才无奈表示「算啦算啦，你食啦」而作罢。

楼主补充，该名男顾客事后拒绝进食余下的3只锅贴，并直接离开餐厅，「真系唔明点培训员工可以有呢啲咁荒唐嘅事发生。」

网民不解：咁都问得出口？

帖文引起网民热议，不少人狠批事件离谱：「真系大癫！咁都问得出口」、「个阿姐可能唔系第一次咁癫」、「仲边有人够胆帮衬」、「唔当客系人」、「如果我系食紧𠮶个，会即刻扮打个乞嚏去剩返𠮶几只度，然后食埋佢」；也有网民疑惑：「成件事最唔明嘅系，点解唔可以叫外卖𠮶个等一等呢？」、「3分钟点解唔叫外卖𠮶个等？」、「点解唔系叫外卖嘅等？」

分店负责人回应：呢啲冇职业道德嘅嘢一定唔会做

《星岛头条》记者致电涉事分店查询，获分店负责人刘小姐就事件作出回应。刘小姐表示，事发时自己并不在场，但强调店家绝不会要求顾客将已经食用过的餐点转交予外卖客人，又直言「呢啲咁冇职业道德嘅嘢，我地一定唔会做。」

然而，她也承认，由于外卖服务有时会非常忙碌，为了体谅不想长时间等候的顾客，过去确实发生过询问堂食客人能否先将未动用的食物转让给外卖订单的例子，但她强调这种情况相当少见。对于这次的事件，刘小姐推测，可能是因为当值的店员并未察觉该份锅贴已经被客人品尝过，才会提出转让的要求，最终酿成误会。

图片及资料授权：Threads@shinvolleyball

文：Y