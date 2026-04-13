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名导张坚庭轰茶记「以为冇佢唔得」？偕波友转场连锁冰室叹早餐 赞招呼好/颜值高 反惹网民斥︰人哋软劝退你唔知

饮食
更新时间：13:19 2026-04-13 HKT
发布时间：13:19 2026-04-13 HKT

顾客于选择餐厅时，食物质素与服务态度往往是最重要的考量。香港著名导演张坚庭日前在社交平台发文，指他与一众约20人的波友，因不满长期光顾的茶餐厅服务屡未改善，决定转场至另一间连锁冰室，并轰旧茶记「以为冇佢唔得」，事件旋即在网上引起热烈讨论，即睇内文详情！

茶记服务差遭张坚庭炮轰！斥「以为冇佢唔得」 偕波友转场连锁冰室

日前张坚庭导演于社交平台上分享，他与一群大多为退休人士的波友每次踢波后，都习惯到同一间茶餐厅食早餐兼吹水，「风雨不改，一行20人，茶记茶客互相支持」。然而，他认为该茶记「以为冇佢唔得，没有改善服务的意思」，最终决定与波友们转场去另一间连锁冰室。

他更称赞新餐厅「招呼好、颜值高、价钱又平少少」，而且「嘈到外卖女要到街外接电话，仍然笑称冇问题」。他们并为旧茶记计算过，指对方「每月少了收入万多二万元」，感叹「大家原来都忍咗好耐才一刀两段（断）」。

网民斥20人太嘈占座︰人哋软劝退你唔知

帖文发出后引来大量网民反驳，反应两极。有部分网民支持张坚庭，认为「服务业比客人体验真系好重要」，若吃得不高兴，不再帮衬是正常选择。但更多评论则持相反意见，矛头直指张坚庭及他的波友，批评是他们声量过大影响他人。

不少人认为，逾20人的团体长时间占用座位且消费不高，对茶餐厅而言是负担，直言餐厅的冷淡对待其实是「软劝退」，称「我系正常食客…见到成个老人院咁，我宁愿唔食」，而且「嘈到外卖女要到街外接电话」却不自知，实在是骚扰了其他食客。

被嘲「非大客阻人做生意」 张坚庭再发文道歉

另外有网民亦讽刺说，「你以为自己真系米饭班主咩，食个早餐又唔系食围餐，餐厅宁愿做散客好过做你班友啦」、「坐又坐得耐，嘈又嘈过人…人哋又唔可以叫你唔好嚟，宁愿怠慢啲，你自己识趣唔好嚟」，以及「你每人叫个餐但就坐几粒钟喺度吹水，我都觉得你阻住人做生意啦」等。1

不过，张坚庭随后再发文，代表「跑马地呢班半退休老鬼道歉」，承认「讲真有时兴起佢哋真系几嘈」，但强调早餐的相聚时光对他们十分重要，「会劝佢哋唔好咁大声」。他亦为朋友辩护，认为网民部分言论「非常刻薄」，并希望外界理解这群长者朋友的活力与情谊。

资料来源︰张坚庭频道

延伸阅读︰食水饺面都要收$10茶钱？名导轰埋单先知「杯茶唔声唔声放枱面」网民：个价比得上酒楼

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