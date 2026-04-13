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Paul Lafayet预售焦糖炖蛋券 「凭券换」变加$10 港女怒轰：咁我买券嘅原因系？ 店方致歉咁解释...

饮食
更新时间：11:34 2026-04-13 HKT
发布时间：11:34 2026-04-13 HKT

预先购买兑换券以享受优惠，是不少港人精明的消费习惯。然而，近日有网民在Threads 上发文，指在使用知名甜品店Paul Lafayet的「法式焦糖炖蛋券」时，被要求额外支付10元，令事主大感不满，直言「几好食都觉得失望」。事件引发网民群起批评饼店做法，店方其后公开致歉，并澄清事件为个别员工的操作失误。

Paul Lafayet 炖蛋券换领惹争议 顾客被要求补$10差价

知名法式饼店Paul Lafayet的法式焦糖炖蛋向来有口皆碑，每年品牌活动「法式焦糖炖蛋节」期间，炖蛋的换领礼券更会以半价优惠发售，只需 $250 即可购买一套10张，大受欢迎。不过，有港女今日(13日)就在Threads 上，指早前预先购买了兑换券，本以为可以随时享用，未料到兑换时却出现问题。帖文除了怒斥店家安排，又提醒其他消费者，若见到兑换券上印有「『如有任何争议店铺保留最终决定权利』千祈唔好买voucher （礼券）！」。

事主指出，当时她拿著「法式焦糖炖蛋券」到分店兑换时，店员竟表示「每一张劵要额外加＄10先可以换」。根据饼店官方网站资料，其招牌法式焦糖炖蛋目前售价为$60，对比早前「法式焦糖炖蛋节」的推广价格，似乎每件法式焦糖炖蛋加价了$10，这也让事主怀疑额外收费与产品加价有关。

她对此感到十分不解，认为自己购买的是实物兑换券而非现金券，店舖理应承担原材料加价等经营风险，而非将其转嫁至顾客身上。她强调：「讨论嘅唔系呢$10嘅问题」，而是当时她带著小朋友满心欢喜拿著换领券，前往换取甜品享用，岂料店家要求补钱，而带来的「失落与失望」。

网民怒斥店家:做法好肉酸

帖文一出，随即引起广泛回响。不少网民认为店家做法不妥，留言称「做法好肉酸」、「管理层系啲咩垃圾人?」。有网民直指券上列明「『凭券即可换领法式焦糖炖蛋一件』叫佢解释下呢句点解」。亦有其他顾客分享过往不快的经历，例如「路过想换一个，又话要提早打电话去留」，形容该店「超级麻烦！」。

Paul Lafayet发文致歉 强调并非品牌政策：个别操作失误 

事件发酵后，Paul Lafayet官方迅速作出回应，向受影响的顾客「深表歉意」。店家澄清，要求额外收费属「个别操作失误，并非品牌政策」，并强调凡持有早前购买的「法式焦糖炖蛋换领券」的顾客，均可直接换领产品，「无需补付$10」。品牌表示，已即时向前线团队重申正确的换领指引并会加强培训，以避免同类事件再次发生。

资料来源：tszzyin@Threads、Paul Lafayet

延伸阅读：深水埗米线名店「云南风味」重开罗生门 街坊质疑有人借尸还魂：与旧店无关

 

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