港人力推九龙湾无名卤味舖！必试足料墨鱼须/鸡翼尖 街坊激赞：呢间好食！

香港街头小食种类繁多，除了鱼蛋烧卖、肠粉等，港式卤味同样深受不少港人喜爱。最近，有港人在社交平台发文，表示早前特意前往九龙湾光顾一间无名卤味档，「唔见有招牌，所以唔知舖名」，并买了一盒墨鱼须（大），售价为$60/盒，认为份量十足、价钱合理。帖文一出，随即有街坊大赞楼主「识货」：「呢间好食」、「如果钟意食鸡翼尖，下次都可以试下！」即睇详情。

港人力推九龙湾无名卤味舖！足料墨鱼须$60/盒

最近，有港人表示早前于网上看到有人推介一间位于九龙湾商场的卤味店，并决定特意前往一尝究竟，「之前见到有人买成盒食好似好过瘾，今日特登去买」。楼主当日购入一盒大的墨鱼须，价钱为$60，「一串$12但一盒细$35大$60」，笑言「大装好似抵食啲」，并表示「好耐冇食过啦，超爽！」他又补充，由于该店没有招牌，「唔见有招牌，所以唔知舖名」，位置是牛头角道德宝商场地下，并补充道：「见到超人烧鹅行前面两间舖位。佢好晏开，下午3时左右。」

街坊激赞：呢间好食！

帖文一出吸引不少网民热烈回应，有街坊随即认出是老字号食店，「呢间以前系牛头角下村搬过去架，其实好好食啊。价钱又唔系贵」；有街坊亦因此怀念昔日牛头角下下邨的小食档风味，「以前牛头角下邨档档都好食，超怀念」。 有人更推介小店的鸡翼尖同样出色，「如果钟意食鸡翼尖，下次都可以试下！」，又建议可以买啤酒配港式卤味，「呢间好食，买完买啤酒对面楼梯级食」。有网民则认为小店性价比颇高，「咁样$60算几抵」、「佢冇生肠头卖，不过呢种卤味已经唔多见」，感慨传统港式卤味小店已经买少见少。

来源：香港茶餐厅及美食关注组@Facebook

文：LW