稻香长者饭茶优惠！$20.8点心孖宝 任选鲜虾饺/马拉糕/鸡粥 星期一至日供应

稻香集团旗下酒楼向来是许多家庭及老友记相聚饮茶的首选。最近，稻香再度推出「晨光老友记」优惠，以震撼价$20.8让长者从十款指定美点中任选两款，不论是经典的虾饺、惹味的猪手，还是暖胃的鸡粥，都应有尽有，绝对是早茶爱好者的一大福音。

稻香长者优惠回归！$20.8点心孖宝 任选鲜虾饺/马拉糕/鸡粥

稻香长者优惠回归！$20.8点心孖宝 任选鲜虾饺/马拉糕/鸡粥

这次稻香的「晨光老友记」优惠可谓诚意十足，精选了十款各具风味的点心、小食及粥品，让食客自由搭配。当中不乏传统的经典滋味，例如三式鲜虾饺、麒麟马拉糕、川汁饺子、韭菜猪红，都是饮茶必点的点心。

此外，优惠亦包含多款特色美点，像是带有微辣胡椒香气、满满胶原蛋白的胡椒汤猪手，还有将榨菜的爽脆与金钱肚的烟韧完美结合的榨菜金钱肚丝蒸陈村粉，风味独特，值得一试。若想来一碗热腾腾的粥品暖胃，鲜猪润滑鸡粥绝对能满足您的味蕾。

稻香长者点心优惠 星期一至日供应

「晨光老友记」优惠适用于星期一至六早上7时至11时，及星期日及公众假期早上7时至10时供应，并需要于中午12时前结账及离座。此外，点心优惠只限堂食享用，不设外卖或携走。

稻香「晨光老友记」优惠详情