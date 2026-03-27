Pierre Hermé中环店3.31结业！开业至今13年 全面撤出香港市场 必试招牌马卡龙

近年本地零售业及饮食业经历低潮，由街坊小店到连锁品牌都难逃结业命运。由法国著名甜品大师Pierre Hermé创办的「Pierre Hermé Paris」，由2013年开始进驻香港开设首间分店，惟其位于中环国际金融中心（IFC）的最后一间门市将于3月31日正式结业，代表品牌全面撤出市场，即看详情。

Pierre Hermé中环店3.31结业！全面撤出香港市场

由法国著名糕点师Pierre Hermé创办的糕饼品牌「Pierre Hermé Paris」总部位于巴黎，分店遍布东京、大阪、伦敦、杜拜等，深受全球甜品爱好者欢迎。据了解，近日Pierre Hermé Paris以电邮向香港员工宣布结业消息，位于中环IFC的门市亦将于3月31日正式结业，同时代表即将全面撤出香港市场。

中环IFC香港首店开业13年 必试招牌马卡龙

翻查资料，Pierre Hermé于2013年5月进驻香港，选址中环IFC开设香港首间分店，同年9月再在海港城开设第2间分店，亦曾与香港丽思卡尔顿酒店合作开设甜品店。 除了马卡龙，香港分店亦有推出中秋节限定月饼及农历新年礼盒等。

Pierre Hermé获Vogue杂志誉为「糕饼界的毕加索」，出身四代传统糕饼大师世家，1998年Charles Znaty携手创立Pierre Hermé Paris品牌，同年在东京开设首间分店，并于2001年选址波拿巴时装区开设巴黎第一分店，凭借创新口味及精湛工艺于法国、日本、英国等地享负盛名，招牌马卡龙口感细腻精致，而且有多款不同口味，成为品牌标志。

图片来源：小红书、PIERRE HERME PARIS香港

文：LW