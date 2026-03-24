跑马地惊现复古7-11！时光倒流重现$7思乐冰任斟/玻璃樽汽水/两只茶叶蛋 1原因大卖7仔纪念T恤/袜

跑马地怀旧7-11｜连锁便利店是不少香港人的集体回忆，亦见证城市变迁。不经不觉，7-Eleven已经在香港屹立45年，为隆重其事，7仔特将其位于跑马地的全港首间分店，复刻成80年代经典的「红屋仔」样貌。不但店舖内外打卡点满满，更同时推出$7任斟思乐冰、$7两只茶叶蛋、7-Eleven袜、7-11T恤等多项怀旧活动及产品，带市民「时光倒流」。

7-Eleven 45周年 全港首间7仔重现80年代红屋仔设计

为庆祝品牌在香港成立45周年，7-Eleven以「梗系香港 梗系我地」为主题，展开一系列庆祝活动。首波活动的焦点，便是将1981年于跑马地开设的第一间分店进行全面改造，重塑其早期被市民称为「红屋仔」的经典外观及店内设计。

改造参照了80年代的设计，店舖外观换上经典的「红屋仔」红色斜屋顶，配上深啡色砖墙及复刻版招牌。店内布局亦还原当年气息，由「7仔食档」、思乐冰机的位置，到米黄色墙身配衬品牌经典的橙、绿、红三色线条，每个细节都透露著80年代店舖的情怀。

时光倒流$7叹思乐冰/两只茶叶蛋/玻璃樽汽水 必抢$1优惠

除了店舖设计，活动亦推出限定优惠。由3月25日，于7-Eleven 跑马地分店可以自携8吋x 8吋以内容器，以$7低价享受「思乐冰任斟」。另外亦有$7两只的茶叶蛋、$7支玻璃樽汽水及$7鱼蛋等，全部都是「时光倒流优惠价」。7仔App亦会同步推出「限时怀旧价」优惠，一连7日于中午开放5000个名额，领取低至$1的兑换券，以超著数怀旧价购买指定产品。

此外，品牌更推出自家服饰系列「7-Eleven Everyday Apparel」，当中包括纪念T恤、日本制今治100%棉质手巾、袜子等，7-11粉丝必抢。

网民怀念复古7-11 「有啲似日本」

跑马地复古7仔一经亮相，已瞬即引起大量网民讨论。不少网民表示怀念：「N年前既7仔系咁既样」、「好懐念！80年代的7-11」。亦有网民称赞当年的设计「更有美感」、「好卡通feel」、「有啲似日本」。更有自称见证该店开幕的网民留言，感叹「呢个白底绿色banner，应该有接近40年冇见过了」，勾起了几代香港人的共同回忆。

7-Eleven 45周年庆祝活动

「思乐冰梗系任你斟」 日期： 3月25日至3月29日 时间： 上午10时至下午6时 地点： 7-Eleven跑马地分店 详情： 自携8吋x8吋以内容器，即可以$7任斟思乐冰一次。

时光倒流优惠价 日期： 3月25日至3月31日 地点： 7-Eleven跑马地分店 优惠： 7仔食档茶叶蛋：$7/2只 7仔食档鱼蛋：$7/10粒 可口可乐/无糖可口可乐/雪碧/芬达/玉泉 250毫升玻璃樽装：$7/支 茶叶蛋2只或鱼蛋10粒，配上述可口可乐系列饮品一支：$11/份

7-Eleven Everyday Apparel系列 销售分店： 按此





