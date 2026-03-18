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港沙田万怡酒店自助餐低至$166.5！任食法国生蚝/南澳谷饲牛 叹龙虾/鳕蟹脚/面包蟹

饮食
更新时间：19:25 2026-03-18 HKT
发布时间：19:25 2026-03-18 HKT

位于沙田石门的香港沙田万怡酒店，其 MoMo Café 以舒适的环境和多元化的环球美食，一直以来都是家庭客和区内居民的聚餐热点。餐厅最近推出四月限定的「南澳36°谷饲牛盛宴」主题自助餐优惠，带来震撼的「买一送一」及「第二位$3」等超值方案，让顾客以低至$166.5的价钱，尽情品尝即开法国生蚝及多款以澳洲优质牛肉制作的佳肴，绝对是食肉兽和海鲜爱好者的福音！

沙田万怡酒店自助餐优惠 多款精致牛肉料理轮番上阵

这次自助餐的焦点，无疑是来自南澳洲的36° SOUTH品牌谷饲牛肉。此品牌牛肉以其油花分布均匀、肉质软嫩且富浓郁肉味而闻名。厨师团队匠心独运，炮制出一系列令人垂涎的牛肉菜式。当中不可错过的有「烤澳洲36° SOUTH MB2+牛肩胛肉」，经过高温烧烤后，外层焦香，内里肉汁丰腴，每一口都是极致享受。另外，「椰香咖喱烩澳洲36° SOUTH牛面肉」亦是一大亮点，牛面肉的胶质与香浓惹味的咖喱完美结合，口感丰富，令人回味无穷。喜欢火锅的朋友，更可一试「36° SOUTH MB2牛板腱涮涮锅」，感受优质牛肉的鲜甜原味。

环球海鲜与地道美食 无限量任食即开法国生蚝

除了琳瑯满目的牛肉盛宴，MoMo Café 的海鲜冷盘同样出色。自助午餐时段，食客可以无限量享用新鲜即开的法国生蚝，蚝肉饱满爽脆，海水味浓，是自助餐回本位的必然之选。同场还有鳕蟹脚（周末限定）、小白虾、纽西兰青口等冰镇海鲜，款款新鲜。晚餐时段更会为每位食客送上「蒸新鲜龙虾配柠檬牛油汁」一只，龙虾肉质弹牙，鲜味十足。此外，餐厅亦保留了深受欢迎的「沙田鸡粥」、多款日式刺身寿司，以及一系列精致的热食和诱人甜品，如自制豆腐花和Mövenpick雪糕，确保每位食客都能大快朵颐。

 

【沙田万怡酒店自助餐】>>按此预订<<

  • 用餐日期： 2024年4月1日至4月30日（复活节假期适用）

精选优惠

  • 【复活感谢祭】平日自助午餐： 星期一至五，成人 HK$333/2位，平均 HK$166.5/位

  • 【快闪买一送一】平日自助午餐： 星期一至五，成人 HK$478/2位，平均 HK$239/位

  • 【快闪第二位$3】周末自助午餐： 星期六、日及公众假期，成人 HK$573/2位，平均 HK$286.5/位

  • 【快闪买一送一】自助晚餐：

    • 星期一至五：成人 HK$886/2位，平均 HK$443/位

    • 星期六、日及公众假期：成人 HK$958/2位，平均 HK$479/位

餐厅资讯

  • 地址： 新界沙田安平街1号香港沙田万怡酒店2楼

  • 备注：

    • 以上所有价钱已包括加一服务费。

    • 优惠受条款及细则约束，详情请参阅KKday网站。

    • 使用PayMe或WeWa信用卡付款，可享额外折扣优惠。

同场加映：霞飞飞点心午餐放题$109起！任食片皮鸭/爆汁小笼包/招牌担担面/鲜虾烧卖皇 加$18升级叹水晶肴肉/醉猪手 周末/假日适用

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