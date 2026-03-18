将军澳景林街市小食店带旺夜经济！麦乐鸡大胃王比赛每晚20人参加 老板：啲客想食到我破产

屋邨街市入夜后人流稀疏，沦为「死场」是不少地区普遍困局。然而，将军澳景林街市一间小食店，最近凭借一个「大胃王挑战赛」，成功吸引大量人流，不仅为小店带来人气，更成功将原本入夜后趋于沉寂的街市食街，转变为人声鼎沸的美食热点，活化街市「夜经济」。

将军澳「景林炒面佬」麦乐鸡大胃王比赛 带旺屋邨街市夜经济

15分钟挑战！2公斤麦乐鸡、18件炸鸡

「景林炒面佬」于去年进驻景林街市，除了售卖售卖炸鸡、薯条、烧卖、炒乌冬等多款地道小食，更推出自家制蒜蓉酱及咸蛋黄系列炸鸡。为增加生意额及与顾客互动，该店从今年1月起，首创「18件炸鸡大胃王挑战赛」，近期更将挑战升级为「2kg麦乐鸡大胃王挑战赛」，吸引食客前来一较高下。

根据店家公布的规则，挑战者可透过社交平台预约，并在晚上6时后到访。若能在15分钟内完成吃2公斤（约80件）的麦乐鸡，即可免付$150的费用。自活动推出以来，许多男女老幼各路「大胃王」都踊跃参与，场面热闹，店家亦不时晒出多位挑战成功者的相片和每晚的热闹人流。

老板笑谈挑战赛：参加者抱「食到我破产」心态

老板「炒面佬」接受《星岛头条》访问时透露，挑战赛的雏形早在小贩档时期便已存在，当时规则是在1小时内斗食炸鸡数量，奖品为一罐自家制酱汁，但因未有大肆宣传，仅为熟客所知。他表示，搬入景林街市后，因人手安排和食物品质渐趋稳定，才决定将活动重启并发扬光大。

现时「大胃王挑战赛」一星期约举行5晚，每晚有近20人参加，当中以联群结队的中小学生为主，「炒面佬」更指有不少健身人士前来「补充蛋白质」。在上一期挑战中，便有39人成功在15分钟内吃完18件炸鸡，他观察到参赛者会互相打气、分享技巧，气氛热烈，并笑言，许多参加者都抱著「食到我破产的心态前来挑战」。

逆转街市「死场」困局

该挑战赛不仅为小食店带来人气，更为整个景林街市的晚间生态带来正面影响。据悉，该食街有不少店舖已拉闸招租，而其他店舖亦普遍会提早关门，导致一到晚上生意便非常淡静。然而，自从「大胃王挑战赛」举办后，人流显著增加，成功为死寂的食街注入新动力。

「景林炒面佬」老板亦补充，活动的成功引起了街市管理方的注意，街市主管更主动联络他，询问是否有需要帮忙的地方，共同为活化街市出一分力。

景林炒面佬

营业时间：11:30am-00:30am（年中无休）

门市地址：将军澳景林邨景林街市食街地下8号舖

资料来源：景林炒面佬